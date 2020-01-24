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ОффТОП: в Беларуси снято первое видео с белкой-летягой (ВИДЕО)

24.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Беларусские ученые и природоохранники не видели летягу после 1996 года, пока ее снова не нашли в 2017 году активисты АПБ Денис Китель и Андрей Абрамчук. Применив новую методику, они нашли несколько участков летяги и им чудом удалось сфотографировать этого ночного зверька.

АПБ поставила задачу найти максимальное количество участков летяги и передать места их проживания под охрану лесхозам. Экспедиции весной 2019 года и последующие были проведены в Витебском, Городокском и Шумилинском районах в рамках экологической инициативы «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!» проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН в партнёрстве с Минприроды.

Летяги — ночные осторожные зверьки, поэтому найти их, а тем более сфотографировать, очень сложно. С помощью фотоловушек специалисты имеют больше возможностей отыскать новые места их обитания.

Фотоловушки устанавливаются у дупел в потенциальных местах обитания летяги. Камеры реагируют на движение и позволяют делать фото и короткие видео как днем, так и ночью. Именно благодаря им АПБ получила первые видео летяги в Беларуси.

На видео видно, как летяги передвигаются по стволу дерева и проверяют дупла. Можно понаблюдать, как летяга несет корм — сережки осины, как этот интересный зверек слетает, оттолкнувшись от ствола, а на одном ролике даже оказались две летяги вместе.

На фотоловушку попало еще 15 видов — соседей летяг. Среди них — лесная куница, ласка, воробьиный сыч, седой, пёстрый и белоспинный дятлы, большая синица, желтогорлая мышь, обычная белка.

Новые свидетельства встречи с летягой АПБ получила и от лесников во время проектных информационных встреч. Сотруднику Суражского лесхоза Александру Рубанькову даже удалось сфотографировать это осторожное животное в ранее не обследованных специалистами месте, очень глухом и труднодоступном.

Андрей Абрамчук, эксперт АПБ: «Преимущественно мы работали пока в двух лесхозах — Городокском и Суражском. За время инициативы мы уже нашли более 80 мест обитания летяги, для большинства из которых подготовили охранные документы. Очень радует, что лесхозы охотно идут навстречу нашим предложениям по охране летяг. Только для Суражского лесхоза мы подготовили паспорта на охрану территории обитания летяги площадью более 2000 га. Очень приятные впечатления от работы с этим лесхозом, прежде всего с руководителем лесного отдела Мариной Анатольевной Кривко. Это человек организованный: сразу взяла на карандаш места проживания летяги, проверила, не запланированы ли там вырубки.».

Именно вырубки старых осиновых и еловых лесов — главная угроза для летяг. Весной АПБ планирует новые экспедиции в потенциальные места обитания летяг. Нужно принять срочные меры для сохранения небольшой популяции этого «краснокнижного» зверька в нашей стране.

Если вы знаете о местах, где живет летяга, сообщайте специалистам АПБ по электронной почте levy@ptushki.org. Очень важно найти их и как можно скорее передать под охрану, чтобы они не попали под вырубку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Беларусские ученые и природоохранники не видели летягу после 1996 года, пока ее снова не нашли в 2017 году активисты АПБ Денис Китель и Андрей...
 
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