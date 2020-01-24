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Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов – газа и нефти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.
А то мы производим продукты питания – девать некуда, нам по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда – деревообработка своя. У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали.
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Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко в Шклове:...
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