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«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

24.01.2020 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Роман свой первый день на службе помнит как в замедленной съёмке — буквально по секундам, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

С тех пор прошло уже 20 лет. Без МЧС не представляет жизни. Хотя и рисковать ей нужно быть готовым каждый день….

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Первый день, придя в службу, мне врезался в память на всю жизнь, потому что буквально через 2 часа после заступления на дежурство случился пожар на улице Некрасова. Горела студия известного в то время художника, горела открытым пламенем. И представьте себе молодого человека после института, который никогда ранее с этим не сталкивался, и увидеть свечой горящее здание, услышать крики, специфический лексикон пожарных. Благо, на тот момент начальник караула мне просто приказал оставаться около машины, никуда не идти и ничего не делать, стоять и смотреть, и слушать.

Я был тогда просто поражён. Просто поражён одним тем, что ни слова из того, что говорили пожарные, я не понимал. Своя терминология, свой лексикон, свои приказы, с которыми вы раньше не сталкивались, значение слов, которых вы раньше не понимали, складывались просто в абракадабру. И ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг, и вот эта целеустремлённость пожарных, уходящих звеном, группой уходящих туда, в пожар.

И вот можете представить молодого человека, который стоит, честно сказать, испуганным около машины, и видеть удаляющиеся спины товарищей, уходящие туда в неизвестность, в пожар. Прямо над ними свечой завихряется это пламя, идёт густой дым, кричат люди со всех сторон, бегают, а ребята приехали и как ни в чём не бывало – как будто в магазин – взяли и пошли в это здание. Вот это поразило, конечно, безусловно.

«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар

Люди в материале: Роман Комаров
 
 
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Роман свой первый день на службе помнит как в замедленной съёмке — буквально по секундам, рассказали в программе «Специальный репортаж». С тех пор прошло уже 20...
 
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