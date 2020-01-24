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«Ощущение паники от гражданских, бегающих вокруг». Спасатель о первом выезде на пожар
Источник материала: СТВ
Роман свой первый день на службе помнит как в замедленной съёмке — буквально по секундам, рассказали в программе
С тех пор прошло уже 20 лет. Без МЧС не представляет жизни. Хотя и рисковать ей нужно быть готовым каждый день….
Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
И вот можете представить молодого человека, который стоит, честно сказать, испуганным около машины, и видеть удаляющиеся спины товарищей, уходящие туда в неизвестность, в пожар. Прямо над ними свечой завихряется это пламя, идёт густой дым, кричат люди со всех сторон, бегают, а ребята приехали и как ни в чём не бывало – как будто в магазин – взяли и пошли в это здание. Вот это поразило, конечно, безусловно.
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Роман свой первый день на службе помнит как в замедленной съёмке — буквально по секундам, рассказали в программе «Специальный репортаж». С тех пор прошло уже 20...
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