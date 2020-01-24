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Вот почему нельзя радоваться раньше времени: курьезное видео из КХЛ
Источник материала: Tut.by
В матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) произошел курьезный момент с участием вратаря уфимцев Юхи Метсолы.
Во время пятой попытки в серии буллитов финн парировал бросок Станислава Галиева — отраженная им шайба улетела вверх.
Вратарь начал радоваться, поскольку незабитый штрафной бросок означал победу «Салавата», однако шайба упала ему на спину, отскочила прямиком в ворота и, конечно же, была засчитана.
В результате победу в матче одержал «Ак Барс». Позже в Twitter этой команды появилось то самое видео с очевидной подписью.
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Шайба залетела в ворота от самого голкипера.
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