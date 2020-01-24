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Вот почему нельзя радоваться раньше времени: курьезное видео из КХЛ

24.01.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) произошел курьезный момент с участием вратаря уфимцев Юхи Метсолы.

Во время пятой попытки в серии буллитов финн парировал бросок Станислава Галиева — отраженная им шайба улетела вверх.

Вратарь начал радоваться, поскольку незабитый штрафной бросок означал победу «Салавата», однако шайба упала ему на спину, отскочила прямиком в ворота и, конечно же, была засчитана.

В результате победу в матче одержал «Ак Барс». Позже в Twitter этой команды появилось то самое видео с очевидной подписью.

 
 
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