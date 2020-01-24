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Известный хоккеист купил недостроенный коттедж в Дроздах у опального экс-директора «Белнефтехима»

24.01.2020 15:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеист минского «Динамо» Андрей Костицын купил недостроенный коттедж в Дроздах у опального экс-директора «Белнефтехима» Игоря Жилина. Цена — 340 тысяч долларов, сообщает «Наша Ніва».


Фото: «Наша Ніва»

Уроженец России Игорь Жилин с 2009 по 2011 годы руководил «Гродно Азотом», а с 2011 по 2014 — «Белнефтехимом». Тогда ему даже дали белорусское гражданство. Но летом 2014 года к Жилину возникли вопросы у силовиков по поводу злоупотребления властью и его сняли с должности. Он пытался выехать в Россию, но его задержали и выпустили только после того, как он возместил причиненный государству ущерб.


Игорь Жилин. Фото: bobruisk.ru

В 2012 же году Жилину выделили участок в Дроздах, где он начал строить дом. Но работы прекратились в связи с отъездом в Россию. Еще в 2017 году Жилин выставил на продажу недострой за 350 тысяч долларов.

А в декабре 2019 года его за 340 тысяч долларов купил хоккеист минского «Динамо» Андрей Костицын. В свое время он играл за океаном, где имел возможность заработать солидные деньги. А совсем недавно у хоккеиста родился сын.


Андрей Костицын. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соседи хоккеиста — директор «Белавии» Анатолий Гусаров и вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина.

 
Теги: Гродно
 
 
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Соседи хоккеиста - директор «Белавии» Анатолий Гусаров и вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина.
 
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