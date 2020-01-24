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В декабре средняя зарплата подскочила на 126 рублей. Сколько она составила
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата в декабре составила 1 238,7 рубля. Это на 125,6 рубля больше, чем в ноябре. Об этом
Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%). Таким образом, средняя зарплата «на руки» в декабре составила 1 065,3 рубля. В ноябре средняя зарплата
В декабре практически во всех регионах зарплата оказалась больше 1000 рублей. Не дотянула только Могилевская область, там зарплата составила 993,5 рубля. В Минске средняя зарплата была 1 734,5 рубля.
Декабрьские зарплаты традиционно оказываются значительно больше ноябрьских за счет различных новогодних премий, бонусов и тринадцатых зарплат. Например, в 2018-м зарплата в декабре по сравнению с ноябрем
В конце 2018-го чиновники планировали, что средняя зарплата в 2019-м составит 1025 рублей (январь-декабрь). Результат оказался занчительно выше прогноза: по факту средняя зарплата за январь-декабрь составила 1 090,9 рублей. При этом реальные зарплаты все еще заметно
Помимо средней зарплаты Белстат дважды в год подсчитывает еще и медианную зарплату. Это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В нобяре медианная зарплата
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А средняя зарплата по итогам года оказалась значительно больше прогнозов чиновников.
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