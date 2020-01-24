Эвакуатор в Смолевичах круглосуточно. Автомопощь в Смолевичах для грузовых и легковых автомобилей.
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Легковая и грузовая автопомощь в Смолевичах
Больше всего объектов белорусского автомобильного сервиса базируется именно в Минске. Это абсолютно логично. Ведь в столице очень высокая степень автомобилизации населения, несмотря на наличие метро и, в целом, неплохой общественный транспорт.
Но, конечно же, услуги эвакуации и технической помощи предоставляются не только в Минске, но и по всей стране. Например, компании, оказывающие автопомощь в Смолевичах.
Виды работ
Наиболее распространённые среди услуг автопомощи это различные мелкие ремонты, связанные с заменой расходников. Кроме того, подобные организации также:
- меняет колеса, а в некоторых случаях и осуществляют ремонт шин;
- подвозят топливо, шины, аккумуляторы и иные запчасти;
- «прикуривают» автомобиль;
- помогают вытянуть транспортное средство из кювета;
- эвакуируют поврежденное авто.График работы
График работы
Подавляющее большинство служб, предоставляющих услуги выездного автосервиса работают 24 часа в сутки, поэтому при внезапной поломке авто можно обращаться за помощью в любое время. А если Вы заранее вызываете специалистов, то, вполне возможно, будет предоставлена небольшая скидка.
Если же Вы не нашли местного представителя, то Вы всегда можете вызвать специалиста из столицы.
Автопомощь в Смолевичах доступна не только владельцам легкового транспорта. В последние годы набирают популярность такие услуги как грузовой мобильный шиномонтаж и эвакуация грузовиков, не говоря уже о подвозе запасных деталей и топлива. Как правило, эти службы специализируются только на ремонте грузовых автомобилей и имеют с собой все необходимое для этого оборудование.
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