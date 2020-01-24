«Автобус будущего». МАЗ представил шаттл нового поколения

Источник материала: Tut.by

Минский автозавод выпустил перронный автобус нового поколения — МАЗ 271. Огромный шаттл представили в аэропорту Борисполя, а интерес к нему возник на мировом рынке задолго до премьеры.





Новый автобус получился стильным: стройный силуэт в форме заточенного карандаша, широкая кабина с панорамным остеклением и двери по обоим бортам. Сзади бросаются в глаза светодиодные фары, а спереди нет зеркал заднего вида — вместо них используются экран и видеокамеры. Новинка пошла далеко вперед от своего предшественника — МАЗ 171. Более того, ничего похожего на Минском автозаводе раньше не создавали.

Новый шаттл получился огромным: длина — 14,48 метра, ширина — 3,19, а высота — 3,25. В салоне вмещается до 112 человек. Внутрь можно попасть через двустворчатые двери — по три с каждой стороны. При посадке срабатывает система книлинга, и пол наклоняется. Для людей в инвалидной коляске предусмотрен трап. Посадка и высадка пассажиров происходит быстро.





Важная деталь: выхлопная труба выведена на обе стороны автобуса, но при открытии дверей труба с этой стороны блокируется. Тем самым выхлопные газы выходят через трубу с противоположной стороны, что позволяет пассажирам дышать чистым воздухом.

Сидений для пассажиров немного — всего восемь. При желании на заводе могут поставить дополнительные ряды, хотя сейчас аэропорты склоняются к стоячим местам. В салоне много света за счет больших окон, а вечером включается светодиодная подсветка. «Погода» также под контролем: мощный кондиционер охладит салон в жару и согреет в мороз. Для суровой погоды имеются отопители.





Автобус оснащен двигателем Daimler класса Евро-5 на 238 «лошадей», который идет в паре с автоматической коробкой передач Allison. Моторный отсек совмещен с кабиной водителя, а привод идет на передние колеса. А еще при разработке шаттла широко использовали стеклопластик. Из него выполнены многие элементы.

«Новый перронный автобус выполнен на мировом уровне. Более того, по своим характеристикам он может войти в число лучших на планете. Здесь все новое — от экстерьера до наполнения. Особый упор сделан на экологичности, надежности и комфорте для пассажиров и водителя, — отмечают на Минском автозаводе. — Мы уже видим, что автобус получился хорошим. В качестве подтверждения — первые заказы. Новая модель обладает большим потенциалом на зарубежных рынках».





Новинка представлена в аэропорту Борисполя при участии генерального директора ОАО «МАЗ» Валерия Иванковича и главы международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина. В ближайшие полгода сюда поставят еще пять единиц МАЗ 271.

В конце прошлого года МАЗ поставил в Киев пять городских автобусов МАЗ 203. В целом, украинский рынок стал вторым по величине для Минского автозавода. С 2005 года белорусский флагман поставил в эту страну 1500 единиц пассажирской техники. Ежегодно регионы Украины закупают около 250 автобусов МАЗ.