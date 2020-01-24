Высоцкий, балет на льду и прогулка памяти. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на вечер памяти Владимира Высоцкого, посмотреть балет «Лебединое озеро» и пройти по Брестскому гетто с гидом Ольгой Малафеечевой.

Вечер памяти Высоцкого



Фото Василия Плотникова

Где: ЦМТ Когда: 25 января 18.30 Почем: цена билета — 10−15 рублей.

25 января, в день рождения известного советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого, в Бресте пройдет вечер памяти.

В программе — стихи, живая музыка и выступления приглашенных артистов.

Балет на льду «Лебединое озеро»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: Ледовый дворец Когда: 25 января 19.00 Почем: цена билета — 20−35 рублей.

В выходные в Ледовом дворце выступит государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Это единственный в мире классический балет на льду, который соединил традиции школы русского классического балета и фигурного катания, и который стоит в одном ряду со знаменитыми труппами Большого театра (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург).

Прогулка памяти по Брестскому гетто



Брестское гетто. Рисунок Владимира Губенко

Где: Площадь свободы Когда: 26 января 16.00 Почем: бесплатно

В это воскресенье брестский гид Ольга Малафеечева приглашает всех заинтересованных на прогулку памяти. Участники экскурсии пройдут по дворикам Бреста, послушают записи воспоминаний тех, кто пережил войну и зачитают имена тех, кто погиб в Брестском гетто.

Хороших выходных!