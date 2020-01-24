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Высоцкий, балет на льду и прогулка памяти. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на вечер памяти Владимира Высоцкого, посмотреть балет «Лебединое озеро» и пройти по Брестскому гетто с гидом Ольгой Малафеечевой.
Вечер памяти Высоцкого
25 января, в день рождения известного советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого, в Бресте пройдет вечер памяти.
В программе — стихи, живая музыка и выступления приглашенных артистов.
Балет на льду «Лебединое озеро»
В выходные в Ледовом дворце выступит государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Это единственный в мире классический балет на льду, который соединил традиции школы русского классического балета и фигурного катания, и который стоит в одном ряду со знаменитыми труппами Большого театра (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург).
Прогулка памяти по Брестскому гетто
В это воскресенье брестский гид Ольга Малафеечева приглашает всех заинтересованных на прогулку памяти. Участники экскурсии пройдут по дворикам Бреста, послушают записи воспоминаний тех, кто пережил войну и зачитают имена тех, кто погиб в Брестском гетто.
Хороших выходных!
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В предстоящие выходные в Бресте можно сходить на показ классики мирового кино «Носферату», посмотреть на балет «Лебединое озеро» и пройти по Брестскому гетто с...
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