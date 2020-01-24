Лукашенко надеется, что Россия образумится

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси еще раз подчеркнул, что Россия – главный союзник Беларуси, и выразил надежду на то, что восточная соседка образумится и вернется к нормальным отношениям.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям», — сказал Лукашенко.

Он заметил, что Беларусь хочет работать с Россией, но на равных условиях.

«Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — обратил внимание президент. Он отметил, что «это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить».

«Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также вспомнил ситуацию, связанную с закрытием российского рынка по продуктам питания и сказал, что в соседней стране закрывают рынок белорусской продукции «нагло, беспардонно, без причины, чтобы наклонить, унизить».

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные, дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», - резюмировал президент и хаметил, что «переживать нечего», поскольку у Беларуис хорошие отношения со многими странами».