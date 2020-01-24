Случчанки представят наш город на конкурсе «Мисс Минщины»

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Ольга Шуманина

Сегодня, 24 января, в Борисовском ГДК пройдёт областной конкурс красоты в рамках акции «Красавицы Минщины – богатство страны». Слуцк представят 6 девушек. Об этом SlutskGorod сообщили кураторы группы.

Всего на конкурс приехали 74 претендентки Минской области, из которых выберут главную красавицу на титул «Мисс Минщины». Кроме того, из них отберут 25 участниц на конкурс «Мисс Беларусь». Планируется, что на мероприятие придёт много зрителей.

Слуцк представят 6 участниц: Валерия Худик, Ксения Шаталина, Полина Качановская, учащиеся УО «Слуцкий Государственный медицинский колледж» , Лилия Ковалёва, учащаяся «Слуцкий Государственный колледж» , Ольга Кравченка, сотрудница МОУП «Слуцкая укрупнённая типография» и Лия Галенчик.

Кураторами группы являются работники Слуцкого городского Дома культуры Наталья Долбик, заведующая отделом по работе с детьми и молодёжью, и Ольга Шуманина, заведующая культурно-массовым отделом. Сейчас они находятся рядом с девушками и помогают подготовиться к выступлению, которое начнётся в 15.00.

«Наши девочки настроены по-боевому. С ними работают парикмахеры, которых предоставил Слуцкий колледж. Частично наряды для участниц помогал подбирать наш Дом культуры, некоторые брали напрокат. С 10 утра у нас уже идёт репетиция показа», - рассказывает Ольга Шуманина.

Во время выступления у каждой участницы на обаяние членов жюри будет всего по 10-15 секунд в каждом из трёх выходов: дефиле в платья для коктейля, демонстрация купальников и выход в вечерних платьях.

Кроме того, некоторые участницы конкурса будут демонстрировать модели одежды фабрики «Калинка», а так же модели других производителей. Кого из наших участниц отберут для этого показа, пока неизвестно.

Пожелаем нашим участницам победы!

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by