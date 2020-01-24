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«Тычут в эти "айфоны"». Лукашенко объяснил, почему не пользуется смартфоном

24.01.2020 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко объяснил, почему не пользуется современными мобильными телефонами и другими гаджетами. Об этом глава государства рассказал, общаясь с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове. Об этом сообщается в Telegram-канале «АТН: новости Беларуси и мира».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти „айфоны“ и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил президент.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил президент.

 
 
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Об этом глава государства рассказал, общаясь с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове.
 
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