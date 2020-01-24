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Что?! Больница в Полоцке обновила вакансии: нужны 110 человек

24.01.2020 16:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Еврорадио» заметило, что полоцкая больница обновила список вакансий – не хватает 110 сотрудников. Учреждению нужны санитарки, рабочие на кухню и даже реаниматологи и хирурги. Вместе с ними – пятерка педиатров, шестерка фельдшеров и двадцатка медсестер.

Зарплата, которую предлагают медикам, колеблется от 480 до 730 рублей. Журналисты дозвонились до отдела кадров, чтобы узнать, остался ли в больнице хоть кто-нибудь. «Вы думаете, что в больнице ни одного человека не работает? – не понял шутки кадровик. – Работают люди. Вы что, думаете, что все вакансии открыты?» 

Разговор продолжился: «Медсестра не одна требуется, это так. У каждого свои причины, почему увольняются: кому-то зарплата кажется маленькой, кто уезжает. Здесь сложно сказать однозначно».

Напомним: мы уже подробно рассказывали о том, как в Беларуси обстоят дела с медициной. К концу 2019 года стране недоставало как минимум 2,9 тысячи врачей и трех тысяч медсестер. Специалисты этой сферы и сегодня охотно переезжают в Польшу (где зарплаты – почти в десять раз выше) и Литву. На данный момент, уточняет «Еврорадио», в Польше трудоустроены не меньше 230 медиков из Беларуси.

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«Еврорадио» заметило, что полоцкая больница обновила список вакансий – не хватает 110 сотрудников. Учреждению нужны санитарки, рабочие на кухню и даже...
 
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