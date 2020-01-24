«Оп, и выключили!» Частник выкупил трансформаторную подстанцию - 5 предприятий остались без света

Источник материала: Tut.by

«21-й век на дворе, находимся в 15 километрах от столицы, за электроэнергию платим вперед, задолженности нет, но уже больше месяца сидим без света!» — не скрывая эмоций, рассказывают владельцы пяти частных предприятий под Заславлем. Им в начале декабря прошлого года отключили электричество. Причина в том, что трансформаторную подстанцию, от которой им подавалось электричество, продали частной компании, и она ее закрыла на ремонт, потому что в теперешнем состоянии ее эксплуатировать запретил «Энергонадзор». Некоторые предприятия отправили работников в отпуск за свой счет, другие — перевели на неполный рабочий день, потому что зарплаты платить нечем — производство стоит. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит на предприятиях, и попытался выяснить, почему вопрос с электричеством так долго не могут решить.





Компании, которые остались без электричества: «Чтобы отключить такой объект, нужно согласие всех, кто на нем висит»

Здания и территории, которые сейчас занимают оставшиеся без света предприятия, собственно, как и трансформаторная подстанция 1986 года, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, когда-то принадлежали ОАО «Нерудпром» — поставщику песка, щебня, гравия для строительства в Минске и Минской области. В середине июля прошлого года ее выставили на аукцион. Стартовая цена была 2,4 тысячи рублей.

— Наши предприятия всегда жили мирно, друг другу помогали, — рассказывает представитель компании «Иваштрасстрой» Виталий Шибеко. — Кому-то технику дашь снег почистить, тебе дадут доски, когда надо. Нужно же как-то выживать. И не было проблем, пока не появилось некое ООО «НортСтартТехнологии», которое выкупило на аукционе подстанцию, от которой мы получали электричество.

Но почему компании, которые «питались» от подстанции, не участвовали в аукционе?

— Мы хотели собраться и приобрести эту подстанцию, когда увидели, что ее продают. Но потом посмотрели, что выставлена только одна железная коробка без кабелей, от которых мы запитаны. Подумали, что в таком случае она нам не нужна, — рассказывает Николай, представитель фирмы «БэстАльт». — Но позже в договоре купли-продажи, который заключили с ООО «НортСтартТехнологии», таинственным образом появились и кабели, и передаточное устройство. Кроме того, в документах написано, что подстанция продается на условиях самовывоза. То есть покупатель должен был забрать оборудование отсюда и увезти, ведь оно стоит на нашей территории. Однако все и сейчас на месте.





Вскоре, как рассказывают владельцы предприятий, начались перебои с электричеством. Сперва его отключали на несколько дней, а в начале декабря свет у них погас насовсем.

— На первом собрании, еще летом, когда нам начали отключать свет, представители «НортСтартТехнологий» четко сказали, что мы должны им заплатить, тогда у нас будет свет. Счет выставили немаленький — 103 тысячи рублей. И это за подключение до нового, 2020 года. Потом сумма менялась, но суть оставалась прежней — нужно платить, — продолжает Николай. — Мы отказались. Связываться с этой фирмой никто из нас не захотел. Во-первых, она не имеет здесь никаких земельных участков, зданий, производства. Во-вторых, нам сказали платить за то, что еще недавно было бесплатным. В-третьих, директора этой фирмы никто никогда не видел. Приезжал только юрист и учредитель.

Когда все это началось, руководство предприятий начало писать и звонить во все инстанции. На производство, как они рассказывают, приехала делегация человек 15 — «Минскэнерго», «Энергосбыт» и другие. Но этот визит не дал тех результатов, которых ожидали на предприятиях.

— Раньше нам не могли отключить электричество, потому что у нас были прямые договоры с «Энергосбытом». Но нам от них сказали отказаться. Теперь нам нужно договариваться с юрлицом, то есть с владельцем подстанции. А он решил закрыть ее на ремонт, — подытожил Николай. — Чтобы отключить такой объект, нужно согласие всех, кто на нем висит. Даже если это на пару часов, на техобслуживание. А тут на тебе! Рубильник хлоп — живи как хочешь! Фактически теперь мы здесь никто.

Как компании, которые остались без электричества, справляются со сложностями

Сейчас предприятия выживают кто как может. Ведь сейчас нет света — нет работы.

— У меня в транспортной компании в штате 30 человек. На работу приходим, ссобойку не разогреть, руки помыть — только холодной водой. То, что раньше можно было просверлить, приварить, открутить быстро, теперь делаем вручную. Если нужна серьезная сварка, надо куда-то ехать. То, что могли починить за день, теперь делается неделю. Хорошо, что в этом году зима теплая. А если -10? Мы без отопления, чая не заварить, не помыться — чумазый идешь домой. Это нормально? — задается вопросом Виталий. — Мы подготовили проектную документацию на строительство здесь грузовой СТО. Но ее не подписывают, потому что электричества нет. Мы платим достаточно большие налоги, но ничего не можем делать, без света все легло. Даже дрель не включишь.





Предприятию пришлось перевести работников на неполную занятость, чему они не очень рады, потому что потеряли около 40% зарплаты.

— Мы подождем еще месяц, максимум два. Если ситуация не изменится, будем увольняться, — говорят они. — Мы же не можем без денег сидеть.

В еще более сложной ситуации оказался мясной завод «БычкоффБел». Мясо — продукт, который не может без холодильников, а они — без электричества.

— Сейчас приходится брать в аренду дизельный генератор, а для холодильников нужны довольно серьезные мощности. У нас в обычном режиме на электричество уходит 3−3,5 тысячи рублей в месяц. А теперь — 11−12 тысяч. То есть в 4 раза дороже, — рассказывает учредитель компании Александр. — Аренда генератора стоит 150 рублей в сутки. И соляры на день — 200 литров. Работаю в убыток. Но никуда не деться. Если сейчас остановимся, потеряем все договоры, потом не запустимся. Мы не такое крупное предприятие, чтобы тянуть такие огромные дополнительные расходы. Рентабельность сейчас и так низкая, конкуренция высокая. И энергозатраты сильно бьют по кошельку.





На предприятии работает около 30 человек. И дополнительные затраты на электричество отражаются на их зарплате.

— Пытаемся как-то оптимизироваться, люди бунтуют. Ну, а что делать? Стараемся объяснять, в каком положении оказались, что сейчас сложный период, нужно его как-то совместно переживать, — продолжает Александр.

Предприятие «Торговая сеть Рамстор» и фирма по производству деревянных конструкций и вовсе отправили работников в отпуска за свой счет.

— У меня было 32 человека, и вся территория здесь заставлена домами и беседками. Сейчас нет ничего. Людей с 13 января отправил за свой счет, — обрисовывает свою ситуацию Николай. Мы же не можем работать рубанком?! А для станков необходимо электричество.

— А мы тут цемент фасовали, плитку отливали, — говорит представитель торговой сети. — Из-за отсутствия электричества объемы выпуска совсем упали. А так производили больше 100 тонн плитки в месяц. Человек 30 наших уволилось. А как им платить? Еще одни наши соседи, «Техпожаркомплект», которые производят пожарное оборудование, тоже примерно в таком же положении.

Сейчас предприятия собираются делать свою подстанцию. По их словам, они уже получили технические условия, заказали оборудование, ячейки, которые стоят по 36 тысяч рублей одна.





— Но все будет готово в лучшем случае к концу марта — началу апреля. А потом нужно будет делать коммуникационные работы. Это значит, что у нас еще долго не будет электричества, — говорит Николай. — Сказали бы заранее: «Здесь старые сети, будем отключать, тяните свои. А то получается: «Либо вы мне денег дайте, либо я вас вырублю!». 21-й век, находимся в 15 километрах от столицы, за электричество платим на месяц вперед, задолженности нет, но сидим без света. И это не одна-две фирмы! Все сети лежат, нужно просто включить рубильник. Если не дадут сейчас к электричество, это разорение.

В суд владельцы обесточенных предприятий пока не обращались.

Выкупившая подстанцию компания: «Мы должны восстановить, а кто-то будет пользоваться бесплатно?»

Фирма «НортСтартТехнологии», которая теперь владеет трансформаторной подстанцией, рассказала нам совсем другую историю.

— «Энергонадзор» запретил нам использовать эту трансформаторную подстанцию до ее реконструкции. Она непригодна для эксплуатации. «Нерудпром» ее должен был отключить. Но она эксплуатировалась, потому что нужна была электроэнергия, — рассказывает ведущий юрисконсульт ООО «НортСтартТехнологии» Геннадий Игнатьев. — Разрешить ей пользоваться может только «Энергонадзор». Мы уже и так штраф заплатили за то, что кто-то самовольно включал установку. Замки были на подстанции закрыты, а пломбы сорваны. Кто это мог сделать? Ключи от замков есть у соседствующих предприятий.

Юрисконсульт фирмы говорит, что подстанцию они купили для увеличения мощностей. Подстанция, которая их сейчас обслуживает, маломощная.

— Мы будем расширять производство, именно для этого она нам и была нужна, а не для того, чтобы раздавать мощности, — сказал он.





К слову, как оказалось, у фирмы есть и помещения, и земля недалеко от трансформаторной подстанции.

— Однако мы летом предлагали предприятиям, которые от нее питались, частично вложиться в ремонт подстанции, заплатить за амортизацию наших проводов, оборудования. Мы предлагали договор, но они отказались. Потому что хотят получить все бесплатно, — продолжает юрисконсульт. — Выходит, что мы должны восстановить трансформаторную подстанцию, которой около 35 лет, вложить деньги и немалые, а кто-то будет пользоваться бесплатно? Они и сами могли купить эту подстанцию на аукционе, но не захотели. Им предлагали соседнюю, которая расположена в 30 метрах, — отказались, потому что от нее нужно вести кабели, а это дорого.

По словам Геннадия Игнатьева, к ним уже не один раз приезжали различные проверки, потому что на них жалуются во все инстанции. «Но все видят, что все законно, и уезжают. Все соответствует законодательству».

— С того места, где она находится сейчас, мы ее заберем. Но когда и где ее можно будет эксплуатировать, должен решить «Энергонадзор». Когда мы ее приведем в порядок, он должен будет определить, где она будет стоять, охранную зону и прочее. А включать ее сейчас — это игра со смертью, речь же идет о высоком напряжении.

Как рассказал представитель ООО «НортСтартТехнологии», их соседи чинят им всяческие препятствия в работе, мол, «так не доставайся же ты никому». Вчера фирма получила письмо от ООО «Торговая сеть Рамсторг», на чьей территории размещается подстанция. В нем говорится, что «доступ в помещение здания (далее адрес) возможен только после согласования с вышеуказанной организацией». Также там сообщается, что в помещении указанного выше здания оборудование подстанции никогда не находилось.





Спустя день фирма получила еще одно письмо, но уже от компании «БэстАльт».

— Если кратко, то там написано о том, что мы должны убрать наши кабели с их территории до 17 февраля. Потому что на прокладку этих коммуникаций они разрешения не давали. В противном случае угрожают обратиться в компетентные органы, — рассказали в компании «НортСтартТехнологии».

«Минскэнерго»: «Для временного электроснабжения производств нужно обратиться к владельцу подстанции»

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в РУП «Минскэнерго». Там ответили не на все вопросы, сославшись на то, что они не в их компетенции.

По поводу того, можно ли каким-то образом дать предприятиям временно электроэнергию, пока они не доделают свою подстанцию, там сказали, что решать этот вопрос нужно все с теми же владельцами подстанции, то есть «НортСтартТехнологиями».

— Порядок подключения к электрическим сетям новых или реконструируемых электроустановок капитальных строений, строительных площадок для всех единый. Это прописано в Правилах электроснабжения. Поэтому для организации временного электроснабжения производств, до строительства собственной трансформаторной подстанции, владельцам необходимо обратиться за техническими условиями к владельцу уже имеющейся трансформаторной подстанции ООО «НортСтартТехнологии», — пояснили в «Минскэнерго».

Вопрос о том, как так получилось, что подстанция резко стала непригодной для использования после покупки на аукционе, хотя до этого ей пользовались и платили по выставленным счетам, остается открытым. Заславская городская энергогазинспекция, которая и запретила ее использовать, от комментариев отказалась.