ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Восстановил социальную справедливость». ФПБ комментирует президентский указ о пенсиях

24.01.2020 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О пенсионной системе в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Одно из знаковых событий – указ президентский о пенсиях. Этим указом глава государства в очередной раз подтвердил, что Беларусь является социальным государством. И давайте поговорим о пенсиях, пенсионном обеспечении, о том, как это должно выглядеть. Вопрос о пенсиях и справедливости пенсионной системы Беларуси является таким трендом, если употреблять такую терминологию. Что конкретно меняет указ о досрочных льготных пенсиях? Что нового в этом указе? Чем он выгодно отличается от предыдущих ситуаций, которые у нас были? Что в результате люди получат?

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
В первую очередь, надо понимать тот аспект, в связи с которым возникла необходимость принятия этого указа. Те проблемы, которые мы, как федерация, начали фиксировать на протяжении прошлого года.

Зачастую, когда принимается та или иная платформа, изменение, нормативно-правовой акт, при принятии концепции на долгий период времени закладывается идеальная модель. Мы знаем, что будет в будущем, но как это сработает на практике, мы точно не знаем. Так же, по большому счёту, произошло и с профессиональным пенсионным страхованием – 2009 год. Законопроект разработан на перспективу, он – хорошая модель, но что будет через 10 лет, какой будет уровень заработной платы у работников, никто же, на самом деле, не знает.

И сложилась какая ситуация: сам закон отработал 10 лет. Он не скажу, что идеален, но он имеет право на жизнь. Он рассчитан на то, чтобы работники имели возможность, скажем так, оставить сложные свои условия работы и труда, получить достойную пенсию в старости. Что касается работодателей, были предусмотрены специальные выплаты в отдельный фонд с тем, чтобы этот фонд позволил сформировать – скажем так, условно, накопительная система страхования. Предполагается, что данные выплаты пойдут этим работникам в том случае, если они за какой-то промежуток времени смогут себе накопить пенсию.

Игорь Марзалюк:
Какие изменения произойдут для обычного человека? Пенсии станут больше, меньше?  

«Восстановил социальную справедливость». ФПБ комментирует президентский указ о пенсиях

Дмитрий Шевчук:
Для конкретных людей – это порядка 20 тысяч человек в нашей стране – останется право выбора между старой системой оплаты труда.

Игорь Марзалюк:
Что такое тяжёлые условия? Кому конкретно адресовано, каким группам?

Дмитрий Шевчук:
Это различные сферы, это очень широкая сфера деятельности. Это и текстильщики, и трактористы, и машинисты, это и педагогические работники, в том числе, это сфера здравоохранения, и такие, скажем, узкие категории, как авиация. Очень широкий спектр. И почему в этом и прошлом году тема стала актуальной: был период 10 лет, с тем, чтобы по прошествии этих 10 лет работник сделал свой выбор – либо старая система, либо новая система.

Но сейчас получается, в рамках нового указа – этот выбор у него остаётся, а в прошлом году, ещё в начале этого года этого выбора у него не было. Если он отработал 10 лет, он должен был либо оставить своё место работы и претендовать на повышенную пенсию – гипотетически, 500 рублей, либо он остаётся на своём рабочем месте и такую пенсию он теряет. Но понятно – он бы предпочёл бы, если бы ему здоровье позволяло, работать весь период времени до общего пенсионного возраста. То есть, по сути дела, нивелировались эти 5 лет, которые закон о пенсионном обеспечении предоставляет работникам и даёт возможность досрочно выйти на пенсию.

Таким образом, указ восстановил социальную справедливость. У нас были многочисленные обращения по этому вопросу от всех уже озвученных отраслей экономики. Может быть, в меньшей степени педагогическое и здравоохранение обращалось, потому что для них этот срок подходил через 2 года. И, как правило, люди, получая заработную плату, не задумываются о будущем, к сожалению.

Люди в материале: Дмитрий Шевчук, Игорь Марзалюк
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О пенсионной системе в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
 
Новости дня
Новости разные
 
Австрия к 2030 году полностью перейдет на "зеленую" энергию. А мы строим АЭС...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика