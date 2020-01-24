ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показательная история: после модернизации по указу Лукашенко прибыльное предприятие стало банкротом

24.01.2020 17:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко в Шклове хотел посмотреть "модернизированное" по его указке предприятие, а оно оказалось банкротом.

Показательная история: после модернизации по указу Лукашенко прибыльное предприятие стало банкротом
В пятницу изначально ожидалось, что, будучи в Шклове, глава Беларуси побывает только на заводе газетной бумаги. Но, уже будучи там, неожиданно решил изменить маршрут.

Одной из точек, кроме прочих, он обозначил «Шклов Форест ЛТД».  Но…

Пока Лукашенко смотрел другие предприятия, выяснилось, что деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы, сообщает пресс-служба главы государства. И дополняет: местная власть не знает, что делать с этим производством. 

В итоге Лукашенко поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о ситуации.

А теперь об истории предприятия, которое вместо образцово-показательного стало банкротом, а с его инвесторов «сняли стружку».

Учредителями компании «Шклов Форест Лтд», созданной в 2002 году, были американская фирма «Командер Кэпитал ЛЛК» и крупная латвийская лесозаготовительная и трейдерская компания Lindeks. 

На тот момент это был серьезный бизнес, работавший в основном с сырой древесиной. На пике его развития годовой объем продаж составлял 200 тыс. куб. м. древесины на сумму 40 млн долларов, ранее писала Завтра твоей страны.

Беларусь привлекла зарубежных инвесторов возможностью заготавливать и экспортировать усыхающий ельник. Потом они начали производить в Шклове пиломатериалы.

Лукашенко впервые посетил «Шклов Форест» в 2005-м. Тогда он потребовал «углубить переработку древесины».

В декабре 2012 года глава государства совершил незапланированный визит на этот завод: «Мы здесь создадим образцово-показательное предприятие и покажем тот путь, по которому надо модернизировать предприятие низшего уровня».

Тогда же он поручил до 7 ноября 2013 года установить новое оборудование для выпуска продукции с большей глубиной переработки.

— Напрягайте, вызывайте собственника-частника этого и делайте все, что надо. Если он откажется и не может — делайте сами, — приказал Лукашенко чиновникам.

Но частник счел нецелесообразным дополнительно  вкладывать деньги в шкловское предприятие.

В начале 2014-го глава Администрации президента Андрей Кобяков поручил Могилевскому облисполкому найти новых инвесторов. Поиски не увенчались успехом.

На сегодня данное унитарное предприятие числится в списках банкротов. Несколько лет назад имущество компании пошло с молотка.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко в Шклове хотел посмотреть "модернизированное" по его указке предприятие, а оно оказалось банкротом.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Оп, и выключили!» Частник выкупил трансформаторную подстанцию - 5 предприятий остались без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика