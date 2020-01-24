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Завтра продолжится проведение традиционных прямых линий

24.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение традиционных прямых линий
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

25 января с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного Совета депутатов, членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

25 января с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович Гузич.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 25 января, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь

 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр

8 (017) 327-26-41
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции

8 (017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Терехов Александр Александрович,
Министр

8 (017) 200-19-00

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

 Шило Вячеслав Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 222-63-94
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра

8 (017) 327-29-22

Министерство информации
Республики Беларусь

 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра

8 (017) 203-75-74

Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь

 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-46-05
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Вольфович Александр Григорьевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра, генерал-майор

8 (017) 297-10-22

Министерство образования
Республики Беларусь

 Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования		 8 (017) 331-35-45
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра

8 (017) 229-79-00

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

 Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-70-48

Министерство промышленности
Республики Беларусь

 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Шульган Константин Константинович,
Министр

8 (017) 287-87-06

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

 Хотько Анатолий Николаевич,
Министр		 8 (017) 327-69-27
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра

8 (017) 259-79-26

Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель Министра

8 (017) 309-40-00

Министерство экономики
Республики Беларусь

 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра

8 (017) 218-21-07

Министерство юстиции
Республики Беларусь

 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-67-91
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя

8 (017) 280-91-00

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

 Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя

8 (017) 284-15-54

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

 Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя, генерал-майор

8 (017) 327-01-76

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

 Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председатель

8 (017) 367-43-48
 
Теги: Брест
 
 
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