Завтра продолжится проведение традиционных прямых линий

Источник материала: Полесская правда



Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

25 января с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного Совета депутатов, членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

25 января с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович Гузич.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 25 января, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам: