Завтра продолжится проведение традиционных прямых линий

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|
Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр
|
8 (017) 327-26-41
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции
|
8 (017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Терехов Александр Александрович,
Министр
|
8 (017) 200-19-00
|
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Шило Вячеслав Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 222-63-94
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-29-22
|
Министерство информации
Республики Беларусь
|Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 203-75-74
|
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-46-05
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Вольфович Александр Григорьевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра, генерал-майор
|
8 (017) 297-10-22
|
Министерство образования
Республики Беларусь
|Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования
|8 (017) 331-35-45
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-79-00
|
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-70-48
|
Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Шульган Константин Константинович,
Министр
|
8 (017) 287-87-06
|
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Хотько Анатолий Николаевич,
Министр
|8 (017) 327-69-27
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|
8 (017) 259-79-26
|
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 309-40-00
|
Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра
|
8 (017) 218-21-07
|
Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-67-91
|Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|
8 (017) 280-91-00
|
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Литреев Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|
8 (017) 284-15-54
|
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя, генерал-майор
|
8 (017) 327-01-76
|
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председатель
|
8 (017) 367-43-48