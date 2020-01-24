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«Введены новые нормы рекомендательные о наставничестве, о поощрении самообразования работников»
Источник материала: СТВ
Зарплаты в Беларуси обсуждали в программе
Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Чтобы были гарантии людям для повышения своего уровня. Тут далеко ходить не надо – в 2019 году вступило в силу новое Генеральное соглашение между нами, правительством и нанимателем. Там как раз-таки введены новые нормы рекомендательные о наставничестве, о поощрении самообразования работников. Поэтому это то направление, которому мы постоянно уделяем внимание. Мы считаем очень важным, если есть профессора, опытные мастера, которые могут передать свой опыт. Это несомненно важный инструмент, который необходимо развивать, поддерживать и стимулировать.
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Зарплаты в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Чижик о зарплатах учёных: «Усё залежыць ад актыўнасці заўлаба»
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