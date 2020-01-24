Нацбанк беспокоит, что закредитованность белорусских предприятий остается высокой

Источник материала: Ежедневник





У Национального банка серьезную озабоченность вызывает сохраняющийся значительный уровень закредитованности юридических лиц на фоне недостаточной проработки ими своих бизнес-планов.

Об этом говорится в докладе зампреда правления регулятора Сергея Калечица, который опубликован на сайте Нацбанка.

В документе говорится, что если бы ранее полученные финансовые средства давали запланированную в бизнес-планах предприятий отдачу, то высокой (относительно выручки) кредитной нагрузки не было бы.

«Сегодня экономика не обеспечивает достаточную отдачу от получаемых в виде кредитов финансовых ресурсов. Накопленный к настоящему времени объем инвестиционных ошибок с привлечением банковского кредита значителен», 0отметил в докладе Калечица.

Он пишет, что постоянно проводимые банками реструктуризации кредитной задолженности имеют, как правило, временный результат.

В докладе сказано, что глобально решить проблему нормального функционирования могут лишь сами предприятия путем адекватной оценки своего бизнеса, финансовых потоков, финансового положения в целом с применением норм МСФО и принятия на этой основе необходимых управленческих решений.

В 2020 году приоритетом политики регулятора в сфере кредитования останется удовлетворение платежеспособного спроса на заемные средства с учетом необходимости обеспечения финансовой стабильности в стране. Помимо средств банков в качестве источников финансирования инвестиционных проектов должны быть задействованы иные финансовые инструменты.