Источник материала: Новости Волковыска

Почему так важно учить собственным примером, искоренить страх перед школой, вырастить ребенку крылья и научить быть счастливым рассказали сегодня в стенах гимназии № 2 г. Волковыска педагогам района гости – классик педагогики Шалва Амонашвили и его сын Паата. Они приехали на Гродненщину по приглашению члена Совета Республики Национального собрания Валентина Байко в рамках социального культурно-просветительского проекта компании «Conte» «Музыка сердца».

Организаторами семинаров в Принеманье выступают Волковысский, Мостовский и Щучинский райисполкомы.

Почетный гость сначала в актовом зале гимназии дал открытый урок для пятиклассников, а затем вместе с сыном Паатой провел с педагогами семинар.

Ш. Амонашвили: