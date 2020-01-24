Почему так важно учить собственным примером, искоренить страх перед школой, вырастить ребенку крылья и научить быть счастливым рассказали сегодня в стенах гимназии № 2 г. Волковыска педагогам района гости – классик педагогики Шалва Амонашвили и его сын Паата. Они приехали на Гродненщину по приглашению члена Совета Республики Национального собрания Валентина Байко в рамках социального культурно-просветительского проекта компании «Conte» «Музыка сердца».
Организаторами семинаров в Принеманье выступают Волковысский, Мостовский и Щучинский райисполкомы.
Почетный гость сначала в актовом зале гимназии дал открытый урок для пятиклассников, а затем вместе с сыном Паатой провел с педагогами семинар.
Ш. Амонашвили:
Если без сердца идёте к детям, урок не состоится. Технологии состоятся, а урок - нет. Урок - это когда ребёнок набирает света. Если вести урок без сердца, вас увидят дети, запомнят что-то, сдадут что-то, потом экзамен, вы отметки поставите, а потом они «выплюнут» эти знания и всё.
Нужно открыть своё сердце. И ещё одна задача - воодушевить того, кто в этом нуждается. Воодушевить верой в него.
Такая педагогика возможна, она реальна, и она не зависит от обстоятельств. Я есть создатель обстоятельств. Где я, там и моя педагогика – моё сердце, моё сознание.