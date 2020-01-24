Золотой фонд Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





Впервые в широком школьном кругу чествовали юношей и девушек, победителей районного этапа олимпиад по предметам, и их педагогов. Более восьмидесяти ребят и порядка шестидесяти учителей собрались на торжество в Вороновской средней школе.

На некоторое время сцена в актовом зале превратилась в звездный Олимп. Возглавили его почетные гости, которые достигли немалых успехов в своем деле: академик Академии наук, заслуженный деятель науки Республики Беларуси Сергей Владимирович Абламейко и начальник отдела образования Валентина Винцентовна Люленко.



























— Сегодня впервые в таком формате проводим церемонию награждения лучших из лучших ребят нашего района, — приветствовала присутствующих Валентина Винцентовна. — Вы, юноши и девушки, доказали, что имеете прочные знания, и благодаря своему трудолюбию, целеустремленности поднялись на высокую вершину звездного Олимпа. Но это было бы невозможно без педагогов, которые заметили в вас таланты и способности и шаг за шагом привели к победе. Спасибо учителям за труд, терпение и творческий подход к своим ученикам.

В торжественной обстановке за заслуженными наградами на сцену поднимались победители районного этапа олимпиады по четырнадцати предметам, а также умники и умницы, покорившие областной рубеж. Специальной премии районной организации Белорусского фонда мира в номинации «Прорыв года» был удостоен ученик 8 класса Вороновской школы Даниэль Янкелайть, который был всего в шаге от третьего места на областном этапе олимпиады по математике.



































В восьмой раз именные премии лучшим математикам и информатикам Вороновщины вручил С.В. Абламейко. Их лауреатами стали Александра Адамонис из Радунской школы, Артем Вашкевич из Погородненской, Анастасия Войшнис, Арнольд Казак, Андрей Матуйзо и Евгений Дятлов из Вороновской школы.

— Очень приятно каждый раз приезжать на малую родину и награждать одаренных детей, а их у нас немало. Конечно же, это заслуга педагогов, которые, вкладывая в детей знания, создают будущее, — заметил Сергей Владимирович и обратился к ребятам: — Не останавливайтесь на достигнутом, поступайте в лучшие вузы страны, в первую очередь, конечно же, в БГУ.

Безусловно, без мудрых педагогов ребята не смогли бы достичь высоких результатов. Среди них есть учителя, подготовившие победителей районного этапа олимпиады по нескольким предметам, — Лилия Павловна Марьянская из Заболотского УПК, Галина Антоновна Коско и Татьяна Антоновна Пушненкова из Вороновской школы, Леонид Николаевич Рышкевич из Дотишской. Символический знак «Золотой Олимп-2020» и сертификат от отдела образования райисполкома на получение магнитно-маркерной доски вручили тем, чьи олимпиадники стали лучшими в области, — Леониду Николаевичу, Антонине Ивановне Радион из Жирмунской школы, Анне Францевне Маркевич и Галине Викторовне Брейво из Вороновской. За подготовку трех победителей (!), кроме этих подарков, Т.А. Пушненкову наградили сертификатом отдела образования на получение телевизора.















































После мероприятия присутствующие не спешили расходиться. Небольшую пресс-конференцию для них провел С.В. Абламейко. Учащиеся и педагоги задали академику вопросы. Они интересовались личным мнением гостя о необходимости введения в школьный курс отдельных предметов либо увеличения часов, возможностей, которые открывает перед студентами и выпускниками БГУ, и др.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.