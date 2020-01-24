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Золотой фонд Вороновского района

24.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Золотой фонд Вороновского района

Впервые в широком школьном кругу чествовали юношей и девушек, победителей районного этапа олимпиад по предметам, и их педагогов. Более восьмидесяти ребят и порядка шестидесяти учителей собрались на торжество в Вороновской средней школе.

На некоторое время сцена в актовом зале превратилась в звездный Олимп. Возглавили его почетные гости, которые достигли немалых успехов в своем деле: академик Академии наук, заслуженный деятель науки Республики Беларуси Сергей Владимирович Абламейко и начальник отдела образования Валентина Винцентовна Люленко.


Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района

— Сегодня впервые в таком формате проводим церемонию награждения лучших из лучших ребят нашего района, — приветствовала присутствующих Валентина Винцентовна. — Вы, юноши и девушки, доказали, что имеете прочные знания, и благодаря своему трудолюбию, целеустремленности поднялись на высокую вершину звездного Олимпа. Но это было бы невозможно без педагогов, которые заметили в вас таланты и способности и шаг за шагом привели к победе. Спасибо учителям за труд, терпение и творческий подход к своим ученикам.

В торжественной обстановке за заслуженными наградами на сцену поднимались победители районного этапа олимпиады по четырнадцати предметам, а также умники и умницы, покорившие областной рубеж. Специальной премии районной организации Белорусского фонда мира в номинации «Прорыв года» был удостоен ученик 8 класса Вороновской школы Даниэль Янкелайть, который был всего в шаге от третьего места на областном этапе олимпиады по математике.


Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района

В восьмой раз именные премии лучшим математикам и информатикам Вороновщины вручил С.В. Абламейко. Их лауреатами стали Александра Адамонис из Радунской школы, Артем Вашкевич из Погородненской, Анастасия Войшнис, Арнольд Казак, Андрей Матуйзо и Евгений Дятлов из Вороновской школы.

— Очень приятно каждый раз приезжать на малую родину и награждать одаренных детей, а их у нас немало. Конечно же, это заслуга педагогов, которые, вкладывая в детей знания, создают будущее, — заметил Сергей Владимирович и обратился к ребятам: — Не останавливайтесь на достигнутом, поступайте в лучшие вузы страны, в первую очередь, конечно же, в БГУ.

Безусловно, без мудрых педагогов ребята не смогли бы достичь высоких результатов. Среди них есть учителя, подготовившие победителей районного этапа олимпиады по нескольким предметам, — Лилия Павловна Марьянская из Заболотского УПК, Галина Антоновна Коско и Татьяна Антоновна Пушненкова из Вороновской школы, Леонид Николаевич Рышкевич из Дотишской. Символический знак «Золотой Олимп-2020» и сертификат от отдела образования райисполкома на получение магнитно-маркерной доски вручили тем, чьи олимпиадники стали лучшими в области, — Леониду Николаевичу, Антонине Ивановне Радион из Жирмунской школы, Анне Францевне Маркевич и Галине Викторовне Брейво из Вороновской. За подготовку трех победителей (!), кроме этих подарков, Т.А. Пушненкову наградили сертификатом отдела образования на получение телевизора.


Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района
Золотой фонд Вороновского района

После мероприятия присутствующие не спешили расходиться. Небольшую пресс-конференцию для них провел С.В. Абламейко. Учащиеся и педагоги задали академику вопросы. Они интересовались личным мнением гостя о необходимости введения в школьный курс отдельных предметов либо увеличения часов, возможностей, которые открывает перед студентами и выпускниками БГУ, и др.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Впервые в широком школьном кругу чествовали юношей и девушек, победителей районного этапа олимпиад по предметам, и их педагогов. Более восьмидесяти ребят и...
 
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