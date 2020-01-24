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У Лукашенко сдали нервы: Раком нас поставили по углеводородам
Источник материала: Партизан
Лукашенко на фоне поиска альтернативной нефти в Шклове вышел из себя от злости.
"Раком нас поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", - отчитывал Лукашенко чиновников в Шклове.
видео: СТВ
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Лукашенко на фоне поиска альтернативной нефти в Шклове вышел из себя от злости.
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