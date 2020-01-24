Источник материала: Новости Волковыска

Хотите провести интересные выходные, составить план безвизовой поездки по Гродненской области или просто поближе познакомиться с белорусской историей и культурой?

В 2020 году жители и гости Гродненщины смогут сделать это с помощью календаря событийных мероприятий.

Событийный календарь – своеобразная афиша лучших культурных и праздничных событий гродненского региона, которые будут интересны как зарубежным гостям, так и белорусским туристам. Во многих случаях событийное мероприятие превращается в полюс притяжения для десятков, а то и сотен тысяч путешественников, тем самым становясь мощным локомотивом для туристических потоков в город, страну или регион. Перенимая модный мировой опыт, гродненский регион активно создает новые событийные проекты, продвигает свежие инициативы или, наоборот, пытается сделать туристические бренды из фестивалей и праздников, существующих давно у местного населения.

Все они в значительной степени помогут популяризации Волковысского района и Принеманья в целом, а также сформировать положительный имидж региона, совершенствовать дальнейшее развитие ремесленничества, художественных народных промыслов, этнокультурной сферы.

Мы узнали, что же можно посетить гостям Волковысского района и волковычанам в 2020 году.

21-22 марта Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» (г. Ивье, г. Волковыск)

28 марта Фестиваль-конкурс хореографического искусства «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» (г. Волковыск)

3 мая Районный фестиваль-конкурс песен о Великой Отечественной войне «Эхо войны» (Волковысский район, г.п. Красносельский)

21 июня Праздник «Zолотой рыбки» (Волковысский район, аг. Верейки)

28 июня Музыкально-спортивный праздник «VELODAY» (г. Волковыск

30 июня V фестиваль кавер-бендов «SOUND LIVE»

7 июля Митинг-реквием памяти жертв фашизма д. Шауличи «Шавулічы – наш бязмежны смутак» (Волковысский район, мемориальный комплекс Шауличи)

13-14 июля фестиваль электронной музыки «MUSIC FIRE FEST»

26 июля Праздник «Ятвезьские соседи» (Волковысский район, д. Ятвезь)

Июль Праздник «Купальский хоровод» (г. Волковыск)

Июль Региональный фестиваль народного творчества «Сяброўскі фэст» (г. Волковыск)

15 августа Праздник «Под крылом самолёта» (Волковысский район, г.п. Россь, площадка Новый городок)

6 декабря Региональный фестиваль эстрадного творчества «Летим высоко» (г. Волковыск)