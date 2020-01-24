Встречи районного руководства с населением

Источник материала: Ивьевский край

В рамках диалога районного руководства с населением Ивьевщины 16 января с трудовым коллективом Юратишковского я/с-СШ встретился председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак.

Глава исполнительной власти рассказал работникам учреждения образования о выполнении районом показателей социально-экономического развития региона по итогам работы за 2019 год, озвучил основные планы в развития городского поселка Юратишки на начавшийся год, ответил на поступившие в ходе встречи вопросы.

Подобная встреча прошла 23 января и в Ивьевском ГСПЛ. Перед учащимися и работниками лицея с отчетом выступила заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль.





















Т. БОЛОТОВА.

С. Зенкевич (фото).