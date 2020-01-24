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Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила Br1238,7

24.01.2020 17:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила Br1238,7
Фото из открытых источников

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 года составила Br1238,7, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В ноябре текущего года средняя зарплата была на уровне Br1113,1.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за декабрь сформировалась в размере Br1734,5 (темп роста к декабрю минувшего года - 104,6%). В Минской области она составила Br1240,5 (103,9%), Гомельской - Br1081,7 (106,1%), Гродненской - Br1077,8 (108,2%), Брестской - Br1113,3 (105,3%), Витебской - Br1030,5 (108,9%), Могилевской - Br993,5 (105,4%).

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,3%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4477,7), воздушный транспорт (Br2736,6, в том числе пассажирский - Br2875), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3011,8), горнодобывающая промышленность (Br2238), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2278,5), производство химических продуктов (Br2356).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br680,4), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br721,6), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br716,2), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br791,1).

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019...
 
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