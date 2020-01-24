В эфире беларуского гостелеканала обсудили, как конопля спасёт экологию

Источник материала: KYKY

Считаете, что телевизор давно мертв, и не смотрите его? Ура, мы тоже. Только это не значит, что в эфире больше не происходит удивительных вещей. Так, например, мы заметили последний выпуск программы «В обстановке мира» беларуского гостелеканала СТВ. Часть сюжета посвятили экологии, и в рамках этой темы приглашенный эксперт рассказал, как ее может спасти – что бы вы думали? – конопля.

В ходе беседы центральная фигура передачи – депутат Игорь Марзалюк, известный интернету благодаря своим реакциям на речи президента и музыкальным клипам, – задал вопрос о том, как Беларуси зарабатывать на экологии. Отвечать стал руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко.

Эксперт сразу назвал проблему глобального потепления «надуманными историями». А затем рассказал вот что: «Есть программа, которую сделали четыре выпускника БГУ, создатели компании Wargaming: 16 студентов четырех разных факультетов получают стипендии – 400 долларов ежемесячно – уже целый год она действует, те факультеты, которые они закончили. И Кислый Владимир Иванович, кандидат химических наук, на первой встрече со студентами сказал: «Я готов финансировать ту работу, которая по биоразлагаемому пластику или какие-то другие материалы, которые не надо разлагать». И что вы думаете? Мы получили работу от студента шикарную, уже готовую к внедрению! <...>

Работы настолько шикарные. У нас просто спор, кому и что давать. И многие из них связаны как раз с утилизацией и иными материалами. И это тема для нас, потому что мы можем задать тренд. Конечно, нам к этому надо уходить – отказываться от пластика жестко. И это позволяет наша государственная система быстро, четко принять. Та же, условно говоря, конопля с нулевым содержанием каннабиса есть – выращивай, делай пакеты и закрой эту тему. И на зараженных территориях понижай уровень радиации. То есть целый ряд экономических моментов, которые не требуют… Надо в науку вложить, в молодую науку вложить, а не в аппарат. Вот этот тренд когда мы поменяем, не будем железо покупать на Западе, а будем делать науку. Это говорил Жорес Алферов».