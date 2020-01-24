Президент Беларуси Александр Лукашенко требует надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, посещая РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

В частности, обсуждалась реализация инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально предприятие сотрудничало с известной в мире чешской компанией Papcel — поставщиком оборудования. Однако реализация проекта затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с чешской компанией, которые не закончились до сих пор. Не помогло и наличие банковской гарантии. Компания подала на банкротство, но, по мнению руководства завода в Шклове, это в большей степени связано с попыткой уйти от ответственности и выплаты полагающихся белорусской стороне средств. Завод газетной бумаги уже доказал свою правоту в международном арбитраже в Вене, но вопрос тем не менее не урегулирован из-за различного рода действий с чешской стороны. Сумма, вокруг которой ведется спор, составляет примерно 10,3 млн евро.

Завод уже самостоятельно с привлечением других партнеров сейчас вынужден дорабатывать установку по производству бумаги-основы. Стоимость доработки оборудования составляет 6 млн евро, сроки завершения работ — конец 2020 года. Первую партию бумаги-основы планируется выпустить в 2021 году, а выйти на проектные мощности — в 2023-м (это 30 тыс.т в год). Потенциал внутреннего рынка Беларуси — примерно 13 тыс. т.

Александр Лукашенко жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это касается не только конкретного случая.

Президент потребовал доложить ему обо всех возможных рычагах воздействия на чешскую сторону: «Я этого не боюсь. Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. И предупредите Макея (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. — Прим. БЕЛТА). Я ему поручал, когда принимал верительные грамоты чешского посла. Посол меня понял. И сказал: это не стоит того, чтобы мы испортили отношения».

«Они понимают, что не правы. Поэтому доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Мы должны показать, что надо по-человечески относиться к коммерческим и прочим проектам. Это взаимоотношения государств. Мы никогда с Чехией не имели проблем. Тем более, что я просил посла заняться этим и снять проблему», — заметил глава государства.

Говоря о производстве бумаги-основы, он подчеркнул важность импортозамещения. «Все 13 тыс. т он (завод газетной бумаги в Шклове. — Прим. БЕЛТА) должен поставить любыми способами в Беларусь . Никто не должен ни грамма завезти сюда со стороны, когда он сможет произвести эти объемы», — поручил Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул, что нужно последовательно отстаивать свои интересы: «Смотрите за своей страной. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило. А то мы производим продукты питания, девать некуда, а по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания, лес девать некуда, деревообработка своя… Слишком «порядочные» стали. За счет государства и народа».

Александр Лукашенко обратил внимание, что Китай и США по обозначенным причинам даже начали торговую войну. «Не могут договориться. Только первый этап прошли. Поэтому импортозамещение — вопрос номер один, особенно то, что мы производим. Зачем мы завозим, платим деньги и даем работу другим людям, если нам надо здесь найти эти деньги?» — задал риторический вопрос глава государства.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области и Шкловского района, работе концерна «Беллесбумпром», росте вклада лесного комплекса в экономику страны. Глава государства предупредил, чтобы все обещанное и озвученные планы неукоснительно исполнялись. «Вы видите, какая ситуация. Я никому не прощу, если не будут выполнены данные мне обещания», — сказал он.

Александр Лукашенко ознакомился с производством и в заключение посещения завода пообщался с представителями трудового коллектива. Он рассказал, что когда-то было принято решение о развитии Беларуси, и акцент был сделан на те направления, где есть сырье и возможности. В их числе деревообработка. «Все, что вы производите здесь, купят, но надо шевелиться. Мы застыли, и в этом вся проблема. Многие меня знают с юности и молодости. Людей заставить шевелиться я умею. Поэтому разворачивайтесь, директор у вас неплохой. Я верю, что вы обещанное сделаете. Все, что нужно от государства, уже получаете», — резюмировал белорусский лидер.

От трудового коллектива главе государства подарили панно из дерева «Трофимова криница», которая находится на малой родине Президента в окрестностях агрогородка Александрия.