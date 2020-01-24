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С 1 февраля власти повышают пособие на детей до трех лет. Сколько составит прибавка

24.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля.

С 1 февраля власти повышают пособие на детей до трех лет. Сколько составит прибавка

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 521,33 рубля в месяц.

В последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа прошлого года. Тогда выплаты выросли от 13,65 до 17,55 рубля.

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составила 1158,5 рубля.

Размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет, в рублях

вид пособия

размер от зарплаты за квартал

сейчас

станет с 1 февраля

 на сколько вырастут пособия

на первого ребенка

 35% 376,11 405,48 +29,37

на второго и последующих детей

 40% 429,84 463,4 +33,56

на ребенка-инвалида

 45% 483,57 521,33 +37,76

Год назад прибавка была более солидной, рост выплат составил от 33,42 до 42,97 рубля в зависимости от вида пособия.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

Напомним, власти намерены совершенствовать пособия по уходу за детьми.

 
 
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  В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение составит от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка...
 
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