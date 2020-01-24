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Новости экономики за 24.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зачем правительство утвердило список опасных отходов и когда изменятся тарифы на некоторые почтовые услуги? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЕЗДАХ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОЖНО БУДЕТ РАССЧИТАТЬСЯ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА ВСЕМ МАРШРУТЕ
Тем, кто отправляется в зарубежную поездку на поезде, для комфортного путешествия теперь не обязательно запасаться наличностью. Постель, чай, посещение вагона-ресторана и другие услуги можно оплачивать банковской картой не только во время движения по территории нашей страны, но и на протяжении всего маршрута.
Белорусская железная дорога оснастила переносными терминалами все поезда международных линий. Правда, есть одно «но»: платежи таким образом будут приниматься только при наличии устойчивой мобильной связи.
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Новости Беларуси. Зачем правительство утвердило список опасных отходов и когда изменятся тарифы на некоторые почтовые услуги? С деловыми новостями наш...
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