В Сирии опять замечена снайперская «мосинка»

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что в Сирии используют довольно современные вооружения, у участников конфликта иногда попадаются модели, разработанные больше века назад. В этот раз на фото оказался снайпер, вооруженный винтовкой Мосина. Кадр появился в Telegram-канале Gun Expert.



Фото: Gun Expert

Опознать в винтовке классическую «мосинку» не особо просто. На оружии заменен приклад (на современный тактический), ствол и установлена современная оптика. Учитывая то, что классические магазинные винтовки вполне годятся в плане снайперских, а боеприпас 7,62×54 мм до сих пор распространен по всему миру, оружие может успешно использоваться.

Винтовка Мосина (или Мосина-Нагана) была разработана еще в 19 веке и попала на вооружение в 1891 году. Периодически модернизируясь, она прошла русско-японскую, обе мировые и гражданскую войны и была снята с вооружения в СССР только в 1963 году. В других странах используется и сегодня.