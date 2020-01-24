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Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решением социально важных проблем занялись подростки Минской области. На специальном тренинге ребята попытались разобрать актуальный и всегда резонансный вопрос – школьный буллинг – когда дети издеваются друг над другом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадкой для диалога стал учебный центр в Минском районе. Здесь молодежь искала нетипичные варианты как предупреждения, так и решения последствий физического и психологического насилия.
Александра Козловская, ученица средней школы № 16 Барановичей:
Елизавета Валуева, ученица средней школы № 10 Барановичей:
Марина Ананенко, консультант ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав ребенка:
Свои проекты подростки презентовали специалистам. Среди четырех вариантов выбрали два лучших. Именно эти идеи готовы поддержать финансово, поэтому скоро молодежь сможет от слов перейти к делу.
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Новости Беларуси. Решением социально важных проблем занялись подростки Минской области. На специальном тренинге ребята попытались разобрать актуальный и всегда...
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