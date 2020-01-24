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Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

24.01.2020 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решением социально важных проблем занялись подростки Минской области. На специальном тренинге ребята попытались разобрать актуальный и всегда резонансный вопрос – школьный буллинг – когда дети издеваются друг над другом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Площадкой для диалога стал учебный центр в Минском районе. Здесь молодежь искала нетипичные варианты как предупреждения, так и решения последствий физического и психологического насилия.

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Александра Козловская, ученица средней школы № 16 Барановичей:
Проект заключается в создании YouTube-канала и проведении там каких-то дискуссий с молодежью. Это будет якобы небольшое шоу. Мы будем приглашать детей к нашему специалисту, который квалифицирован, и он будет помогать им решить эти проблемы.

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Елизавета Валуева, ученица средней школы № 10 Барановичей:
Вопрос, который мы сегодня поставили, – как мы можем сделать безопасное пространство для подростков? То есть это организация какой-то комнаты, в которой подросткам было бы комфортно находиться, они могли бы обсудить свои проблемы с кем-то, пообщаться и завести новых друзей.

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Марина Ананенко, консультант ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав ребенка:
В первую очередь, мы хотим, чтобы ребята говорили. Это такой элемент подросткового участия в решении проблем того города, в котором они живут. Независимо от того, это дети-сироты, это дети с инвалидностью, у всех у них есть таланты. Самое главное, чтобы они смогли дать им возможность эти таланты показать и совместными усилиями дополнить эту мозаику.

Свои проекты подростки презентовали специалистам. Среди четырех вариантов выбрали два лучших. Именно эти идеи готовы поддержать финансово, поэтому скоро молодежь сможет от слов перейти к делу.

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Как прекратить буллинг в школе? Ребята из Минского района предложили актуальные решения проблемы

Люди в материале: Марина Ананенко, Елизавета Валуева, Александра Козловская
 
 
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Новости Беларуси. Решением социально важных проблем занялись подростки Минской области. На специальном тренинге ребята попытались разобрать актуальный и всегда...
 
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