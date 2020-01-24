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Австрия к 2030 году полностью перейдет на "зеленую" энергию. А мы строим АЭС...

24.01.2020 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Австрия в ближайшие десять лет совершит полный переход к возобновляемым источникам энергии, заявил в пятницу канцлер страны Себастьян Курц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.


"До 2030 года мы станем одной из немногих стран мира, которая 100% электричества будет получать благодаря возобновляемой энергии, при этом без использования атомной электроэнергии", – сказал он.

По словам Курца, цель правительства Австрии к 2030 году стать полностью климатически нейтральным государством – на десять лет быстрее, чем планирует Евросоюз.

Он также отметил, что целью ЕС должно быть совмещение масштабных планов по защите климата и окружающей среды и устойчивого экономического роста.

Канцлер выразил уверенность, что этого удастся достичь благодаря поддержке общества и сильной европейской экономике.
 
 
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Австрия в ближайшие десять лет совершит полный переход к возобновляемым источникам энергии, заявил в пятницу канцлер страны Себастьян Курц на Всемирном...
 
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