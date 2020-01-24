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Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

24.01.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Важные проблемы государственного масштаба были озвучены во время общения с трудовым коллективом. Спрашивали о глобальном: о суверенитете и независимости, экологии и науке. Конечно, не могли обойти стороной и вопрос поставок углеводородов в нашу страну. Эта тема одинаково заботит и простых белорусов, и, конечно, руководство нашей страны. Особенно, если учитывать информационный фон – не всегда объективный и корректный.

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая. Они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты свой товар. Купили там нефть, переработали, продали. Вот эту половину мы имели. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20 % подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20 % всего лишь от этой таможенной пошлины, то есть нефть у нас чуть-чуть дешевле, чем мировая, всего лишь на 10 %.

Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Когда мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально, чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место. 

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Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     Александр Лукашенко...
 
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