Вышел трейлер беларуского фильма о Чернобыле, который снимали в стиле Netflix

Источник материала: KYKY

Осенью 2019-го мы писали , что в Минске начались съемки беларуского фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС. Ленту заказывал Минкульт, вложив в нее 910 тысяч рублей. Изначально проект носил название «Отражение», но теперь он сменил имя на «Запретную зону». А сейчас появился его первый 30-секундный трейлер.

Производством фильма занималась частная компания «Медиа Куб», одна из крупнейших продакшен-компаний Беларуси. «Запретную зону» снял Митрий Семенов-Алейников, ее продюсер – Андрей Липов.

События триллера разворачиваются в Беларуси в конце 80-х годов прошлого века, в зоне отселения после аварии на ЧАЭС. В центре внимания – изменения общественного сознания и отношений между людьми в это сложное время. Главной осью сюжета стала группа молодых людей, которая попала в зону отселения. По их вине погибает человек, и в руках ребят оказывается его сумка с большой суммой денег. По стилистике фильм обещали сделать похожим на научно-фантастический сериал от Netflix «Очень странные дела».

«Запретная зона» выйдет в мировой прокат 23 апреля 2020 года.