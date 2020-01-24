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Вышел трейлер беларуского фильма о Чернобыле, который снимали в стиле Netflix
Источник материала: KYKY>
Осенью 2019-го мы
Производством фильма занималась частная компания «Медиа Куб», одна из крупнейших продакшен-компаний Беларуси. «Запретную зону» снял Митрий Семенов-Алейников, ее продюсер – Андрей Липов.
События триллера разворачиваются в Беларуси в конце 80-х годов прошлого века, в зоне отселения после аварии на ЧАЭС. В центре внимания – изменения общественного сознания и отношений между людьми в это сложное время. Главной осью сюжета стала группа молодых людей, которая попала в зону отселения. По их вине погибает человек, и в руках ребят оказывается его сумка с большой суммой денег. По стилистике фильм обещали сделать похожим на научно-фантастический сериал от Netflix «Очень странные дела».
«Запретная зона» выйдет в мировой прокат 23 апреля 2020 года.
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