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Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

24.01.2020 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О судьбе Марка Шагала рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В том числе, почему его не пускали в Советский Союз.  

Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала:
Вот эта политика о невозвращенцах, то есть это человек, который предал родину, оставил, эмигрировал. Это одна из весомых причин, почему он был вычеркнут из истории.

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Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Вернуться в СССР Марк Шагал смог только спустя полвека. В 1973 году его все-таки приглашают в Советский Союз – визу выдает лично министр культуры Екатерина Фурцева. Художник посетил Москву и Ленинград. 

Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Аркадий Шульман, главный редактор историко-публицистического журнала:
Шагалу, который прекрасно говорил по-русски, приставили переводчиков. Ну, вы догадываетесь, откуда были переводчики. Переводчики даже присутствовали, когда он был со своей сестрой.

Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Но в Витебск Марк Шагал так и попал. По одной из версий – график интуриста был согласован на самом высоком уровне. По другой – вторая жена Валентина Бродская переживала, что путешествие в столь почтенном возрасте – а Шагалу было за 80 – будет утомительным для художника. Но многие уверены, причина была в другом. 

Тамара Карандашева, искусствовед, эксперт Комитета Марка Шагала:
В 85 лет приехать в город, в котором практически не осталось от старого Витебска, не осталось даже могил – для него бы это был большой шок.

Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Елена Ге, старший научный сотрудник Музея Марка Шагала:
Существует даже его интервью, записанное на видео, французскому телевидению уже после визита в Советский Союз, где Марк Шагал говорит: «Вы знаете, я не мог уже, будучи таким пожилым человеком, не такого уж хорошего здоровья, приехать в Витебск, где уже не сохранились могилы моих родителей».

Старое еврейское кладбище, которые не раз изображал Марк Шагал на картинах, исчезло с лица Земли.  

Виктор Борисенков, фотограф, краевед:
«Мое сердце сжимается, когда мне приснится моя матушка или когда я вспомню, что нынче день её смерти». Так Марк Шагал написал о своей матери. Не менее трогательные слова и об отце он написал в своей книжке воспоминаний. Мы сейчас стоим как раз на том месте, где было еврейское кладбище. Я думаю, что Марк Шагал не приехал в Витебск, уже будучи во Франции, по той причине, что он знал – могилы его родителей уже не существует. Это кладбище было уничтожено после войны, в 50-е – начало 60-х годов. И сейчас на этом месте пустырь.

Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

Люди в материале: Ирина Воронова, Аркадий Шульман, Тамара Карандашева, Елена Ге, Виктор Бориснков
 
Теги: Витебск
 
 
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О судьбе Марка Шагала рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В том числе, почему его не пускали в Советский Союз.   Ирина Воронова,...
 
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