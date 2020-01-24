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Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лощице 27 января

24.01.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытие подстанции №11 Городской станции скорой медицинской помощи в жилом районе Лошица состоится 27 января. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Как рассказал первый заместитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, новый объект находится по адресу ул. Сырокомли, 3. Здание с отапливаемым гаражом на 16 автомобилей построено по аналогии с 10-й подстанцией, расположенной в Каменной Горке на ул. Голубка.

— Медики 11-й подстанции будут оказывать медицинскую помощь жителям Лошицы, Чижовки, а также горожанам, проживающим в районе вдоль улиц Маяковского с прилегающими кварталами. В зоне обслуживания более 150 тысяч человек, — отметил заместитель главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Олег Воробей. – Строительство новой подстанции обошлось городскому бюджету в 4,5 млн. рублей.


Также О. Воробей уточнил, что на новой подстанции будут работать 12 врачебных и фельдшерских бригад, в том числе 3 – интенсивной терапии и 1 – педиатрическая. В здании созданы комфортные условия для медиков. Есть комнаты для приема пищи, отдыха. Кроме того, предусмотрена и возможность повышения профессионального уровня: имеются учебные кабинеты и конференц-зал. На первом этаже находится кабинет амбулаторного приема пациентов. График работы – круглосуточный.

В настоящее время в Минске 10 подстанций скорой медицинской помощи, которые находятся во всех районах города. Подстанция № 9 расположена в центре столицы (ул. Захарова), остальные — ближе к окраинам.
 
Теги: Минск
 
 
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Открытие подстанции №11 Городской станции скорой медицинской помощи в жилом районе Лошица состоится 27 января. Об этом корреспонденту агентства...
 
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