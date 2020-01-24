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Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»

24.01.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом.

Александр Лукашенко: нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее

Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я как первый Президент этой страны, которого совершенно случайно избрали Президентом вы.

Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России.

Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»

Александр Лукашенко: Отобрать нефть неудобно, и Россия совершила манёвр

Я на это пойти не могу. Вы слышали, Путин напрямую намекал, что если вы хотите внутренние цены на газ и нефть, то мы должны быть одной страной. В переговорах с президентом (России – прим. ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения.

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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с...
 
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