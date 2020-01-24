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Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я на это пойти не могу. Вы слышали, Путин напрямую намекал, что если вы хотите внутренние цены на газ и нефть, то мы должны быть одной страной. В переговорах с президентом (России – прим. ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с...
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