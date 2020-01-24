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Принца Саудовской Аравии обвинили во взломе смартфона Безоса
Источник материала: Партизан
Смартфон СЕО Amazon Джеффа Безоса был взломан в 2018 году через сообщение, отправленное ему в WhatsApp наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, пишет Business Insider со ссылкой на The Guardian и Financial Times.
Согласно криминалистической экспертизе, которую по заказу миллиардера провела компания FTI Consulting, сообщение было отправлено 1 мая 2018 года и содержало вредоносный видеофайл.
Спустя несколько часов со смартфона бизнесмена и владельца Washington Post начали утекать огромные объёмы данных — в течение нескольких месяцев были выкрадены десятки гигабайт информации. Какие именно это были данные и как они использовались, не уточняется, пишет
Безос обратился в FTI Consulting в январе 2019 года после того, как National Enquirer опубликовал подробности из личной жизни и переписку бизнесмена. Позже он обвинил родительскую компанию таблоида — American Media Inc — в шантаже и угрозах выложить его интимные фотографии.
Королевство в своём Твиттере назвало обвинения в предполагаемой атаке на смартфон Безоса «абсурдными» и призвало расследовать их.
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Смартфон СЕО Amazon Джеффа Безоса был взломан в 2018 году через сообщение, отправленное ему в WhatsApp наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом,...
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