ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Фаниполи появится завод по производству спецтехники

24.01.2020 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "БЕЛ-ДОЗЕР", который планирует построить в городе Фаниполь (Минская область) завод по производству спецтехники.

Как сообщается на сайте СЭЗ «Минск», ООО «БЕЛ-ДОЗЕР» планирует производить широкий спектр спецтехники для осуществления земляных, строительных и транспортировочных работ. В частности, будет организовано производство погрузчиков-экскаваторов – многофункциональных машин, предназначенных для выполнения строительных и ремонтных работ, и грейдеров – производительной спецтехники, которая активно применяется при строительстве и обслуживании автомобильных дорог и аэродромов, пишет region.ej.by


Компания «БЕЛ-ДОЗЕР» также будет осуществлять сервисное обслуживание производимой продукции.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млн евро. Подробности проекта пока не сообщаются, но учитывая объем инвестиций, речь будет идти об организации сборочного производства на основе поставляемых комплектов.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "БЕЛ-ДОЗЕР", который планирует построить в городе Фаниполь (Минская область) завод по производству спецтехники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серверы разработчика World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика