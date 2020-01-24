Рекордсмен минского «Динамо» прервал карьеру из-за проблем со здоровьем

Источник материала: Tut.by

Бывший защитник минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил, что он прерывает свою карьеру из-за проблем со здоровьем.



Фото: Дарья Бурякина

Игравший в финале Кубка Стэнли Лукаш Крайчек перешел в «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.

Болельщики клуба включили его в символическую команду лучших хоккеистов десятителия. Читатели SPORT.TUT.BY поставили его на третье место в рейтинге лучших защитников минского «Динамо» 2010-х.

В декабре 2016 года главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отказался от тройки хоккеистов команды. Помимо Крайчека клуб разорвал контракты с Ником Бэйленом и Шарлем Лингле.

Лукаш переехал в чешский «Тршинец», где стал капитаном и ведущим защитником. Он отыграл за команду 137 матчей, набрав 69 (15+54) очков при показателе полезности «+10».

В составе «Тршинеца» Крайчек становился золотым и серебряным призером чемпионата Чехии, полуфиналистом Лиги чемпионов. А полтора года назад продлил контракт до апреля 2022 года.



Фото: hcocelari.cz

К сожалению, в последние годы Лукаш страдал из-за травм, по причине которых отказался выступать за сборную Чехии на Олимпиаде в Пхенчхане. А самое серьезное повреждение он получил год назад, когда после хита соперника ударился головой о борт и потерял сознание .

Крайчек лечился более полугода, но так и не смог полностью восстановиться после сотрясения мозга. В этом сезоне он провел лишь 19 игр, в которых набрал 8 (1+7) очков.

При этом последний раз Лукаш Крайчек выходил на лед пять дней назад, проведя за команду 23 минуты и отметившись показателем полезности «+2».

Защитник заявил, что проблемы со здоровьем не позволяют ему показывать тот хоккей, который от него ждут, поэтому он приостанавливает свою карьеру.

Спортивный директор клуба Ян Петерек при этом отметил, что клуб будет верить в возвращение Крайчека, пока есть хотя бы минимальные шансы на его восстановление, поэтому и не объявляет об окончательном завершении карьеры Лукаша.