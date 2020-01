Серверы разработчика World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке

Источник материала: Tut.by

О том, что серверы Wargaming подвергаются продолжительной DDoS-атаке, сообщила сама компания на своем официальном сайте. Об этом пишет РБК.





«Из-за продолжительной DDoS-атаки на наши серверы вы можете столкнуться с трудностями при входе в игру, а также с периодическими проблемами в самом игровом клиенте: лагами, зависаниями, „вылетами“ и тому подобным. Проблемы особенно заметны в вечернее время, когда в игре больше пользователей и возрастает нагрузка на серверы», — говорится в сообщении центра поддержки Wargaming от 15 января.

В среду, 22 января, компания указывала, что «приняла ряд защитных мер, что позволило снизить негативный эффект», но «на отдельных перифериях в определенные промежутки времени все еще могут встречаться лаги и отключение игроков от сервера». При этом о первых проблемах с авторизацией компания написала еще 12 января, но на тот момент их не связывали с атаками.

В четверг, 23 января, в группе во «ВКонтакте» представитель центра технической поддержки Wargaming сообщил, что проблемы со входом могут наблюдаться не только в World of Tanks, но и в World of Warships и World of Warplanes. Он уточнил, что проблемы возникли из-за очередной DDoS-атаки на дата-центр в Москве. В качестве компенсации игрокам пообещали предоставить три дня премиум-аккаунта.

Представитель Wargaming подтвердил РБК, что технические неполадки из-за DDoS-атаки продолжаются. «Мы делаем все возможное, чтобы противостоять атаке и наладить стабильную работу игры», — заявила пресс-секретарь компании Дарья Лыгач. Причины DDoS-атаки, откуда и кем она производится, Лыгач не пояснила.

