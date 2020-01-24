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На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

24.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Шесть педагогов представят Будакошелевщину на областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь».

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

В центральном районном доме культуры было многолюдно. И это неудивительно, ведь в торжественной обстановке выбирали тех, кто представит наш регион на областном этапе одного из престижнейших конкурсов профессионального мастерства.

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Собравшиеся в зале не понаслышке знают, что труд учителя сложно переоценить, он особенный, подвижнический. Учителя – самые неравнодушные люди. Каждый раз, заходя в класс, они совершают маленькое чудо, готовя ребят к большой жизни. Они особенные, необыкновенные во всем, творческие, одухотворенные и удивительно обаятельные. Они с честью несут свою благородную миссию, всегда находятся в центре общественной жизни, являются носителями знаний, культуры и гуманных ценностей.

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Сегодня десять представителей этой  славной профессии в очередной раз доказали, что достойны являться символом учительства страны, его традиций, творчества, интеллектуального ресурса и инноваций.

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Во втором этапе районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь» приняли участие: учитель истории Кривской средней школы Александр Пшеничников, воспитатель ясли-сада «Солнышко» агрогородка Коммунар» Татьяна Талавира, учитель начальных классов Бушевского детского сада-средней школы Наталья Пшеничникова, учитель физической культуры и здоровья гимназии г. Буда-Кошелево Татьяна Медведская, воспитатель детского сада №1 г. Буда-Кошелево Валентина Федорцова, учитель немецкого языка Октябрьской средней школы Жанна Щербакова, учитель физической культуры и здоровья Коммунаровской средней школы Владимир Слепцов, учитель русского языка и литературы Недойской базовой школы Майя Галицкая, учитель начальных классов Узовской средней школы Ирина Погарцева и учитель биологии Уваровичской средней школы Ирина Никитина.

На Будакошелевщине прошел второй этап районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

К слову, в первом этапе конкурса приняли участие 24 педагога. Все они поднялись на сцену и были отмечены памятными подарками. В областном этапе Будакошелевщину представят   Татьяна Талавира, Жанна Щербакова, Владимир Слепцов, Майя Галицкая, Ирина Погарцева, Ирина Никитина. Пожелаем им победы!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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