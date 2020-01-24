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Как сэкономить на подоходном налоге

24.01.2020 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси физлица платят подоходный налог в размере 13% (в общем случае), но есть ряд законных случаев, когда часть этих денег можно получить обратно. Такая процедура называется налоговый вычет и в 2020 году есть несколько особенностей, которые стоит знать.

Как сэкономить на подоходном налоге
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Вычет для людей с низкими доходами

31 декабря 2019 года был принят Указ Президента Республики Беларусь № 503 «О налогообложении», пишет myfin.by

В соответствии с ним были изменены налоговые вычеты по походному налогу с физических лиц. Так, в соответствии с Приложением 10 к Указу стандартный налоговый вычет установлен в размере 117белорусских рублей в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, если сумма дохода не превышает 709 белорусских рублей в месяц. В соответствии со ст. 195 Налогового кодекса Республики Беларусь стандартный налоговый вычет в таком размере положен физическим лицам.

Другими словами, если ваш официальный доход за месяц меньше 709 рублей, то 13% нужно будет платить с этой суммы за вычетом 117 рублей.

Вычет для родителей несовершеннолетних

Налоговый вычет в размере 34 рублей положен родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца. Иждивенцами согласно ст. 209 Налогового кодекса Республики Беларусь признаются:

физические лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или осуществляют уход за ребенком до достижения им возраста трех лет – для супруга или супруги (при отсутствии супруга или супруги иждивенцами признается физическое лицо, в установленном порядке признанное родителем ребенка, из доходов которого по решению суда или распоряжению физического лица удерживаются суммы на содержание этого иждивенца в размере не менее предусмотренного для взыскания алиментов);
лица старше восемнадцати лет, получающие в дневной форме общее среднее, специальное, первое профессионально-техническое образование в дневной форме, первое среднее специальное, первое высшее образование, - для их родителей;
несовершеннолетние, над которыми установлены опека или попечительство, – для их опекунов или попечителей;
инвалиды I и II группы старше восемнадцати лет - для их родителей (усыновителей, удочерителей), супруга или супруги, опекуна или попечителя.

Вычет для родителей-одиночек

Налоговый вычет в размере 65 рублей предоставляется вдове или вдовцу, одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю – на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.

Вычет для многодетных и опекунов

Налоговый вычет в размере 65 рублей установлен для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, – на каждого ребенка.

Вычет для инвалидов и других категорий

Стандартный налоговый вычет в размере 165 рублей предоставляется лицам, указанным в ст. 209 Налогового кодекса Республики Беларусь, а именно:


инвалидам I и II группы;
инвалидам с детства;
«афганцам»;
отдельным категориям «чернобыльцев»;
Героям Социалистического Труда, Героям Советского Союза, Героям Беларуси, полным кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества;
участникам Великой отечественной войны;
ветеранам.
 
 
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В Беларуси физлица платят подоходный налог в размере 13% (в общем случае), но есть ряд законных случаев, когда часть этих денег можно получить обратно. Такая...
 
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