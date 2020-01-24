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Участница из Слуцка Наталья Шаталина стала финалисткой конкурса «Мисс Минщины»

24.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Участница из Слуцка Наталья Шаталина стала финалисткой конкурса «Мисс Минщины»

    Скриншот трансляции телеканала «Светлое ТВ»

Стали известны результаты конкурса «Мисс Минщина-2020». Мероприятие с участием 72 красавиц проходило сегодня в Борисове и длилось более четырёх с половиной часов.

Корону победителя конкурса «Мисс Минщина» и денежный приз в размере 1000 рублей завоевала представительница города Логойск Вероника Кушелева - её поздравила «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. Вице мисс стала 19-летняя солигорчанка Алина Полищук. Титул второй вице мисс присудили Виолетте Герасимчук из города Пуховичи.

Также жюри отобрало 25 финалисток, в число которых вошла 18-летняя учащаяся Слуцкого государственного колледжа Ксения Шаталина.

Участница из Слуцка Наталья Шаталина стала финалисткой конкурса «Мисс Минщины»

    Ксения Шаталина на районном отборе конкурса «Мисс Беларусь» в Слуцке

Кроме этого из Солигорска лучшими стали 21-летняя Анна Федосеенко, 19-летняя Ангелина Мизун, Ксения Мудрогелова из Старых Дороги, а из Любани — 17-летняя Дарья Горбач.

Напомним, в областном конкурсе «Мисс Минщина» приняли участие шесть девушек из Слуцка: Худик Валерия, Шаталина Ксения, Качановская Полина, Ковалёва Лилия, Кравченка Ольга и Галенчик Лия.

Участница из Слуцка Наталья Шаталина стала финалисткой конкурса «Мисс Минщины»

    Все участницы из Слуцка на одном фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Стали известны результаты конкурса «Мисс Минщина-2020». Мероприятие с участием 72 красавиц проходило сегодня в Борисове и длилось более четырёх с половиной часов.
 
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