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Участница из Слуцка Наталья Шаталина стала финалисткой конкурса «Мисс Минщины»
24.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Стали известны результаты конкурса «Мисс Минщина-2020». Мероприятие с участием 72 красавиц проходило сегодня в Борисове и длилось более четырёх с половиной часов.
Корону победителя конкурса «Мисс Минщина» и денежный приз в размере 1000 рублей завоевала представительница города Логойск Вероника Кушелева - её поздравила «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. Вице мисс стала 19-летняя солигорчанка Алина Полищук. Титул второй вице мисс присудили Виолетте Герасимчук из города Пуховичи.
Также жюри отобрало 25 финалисток, в число которых вошла 18-летняя учащаяся Слуцкого государственного колледжа Ксения Шаталина.
Кроме этого из Солигорска лучшими стали 21-летняя Анна Федосеенко, 19-летняя Ангелина Мизун, Ксения Мудрогелова из Старых Дороги, а из Любани — 17-летняя Дарья Горбач.
Напомним, в областном конкурсе «Мисс Минщина» приняли участие шесть девушек из Слуцка: Худик Валерия, Шаталина Ксения, Качановская Полина, Ковалёва Лилия, Кравченка Ольга и Галенчик Лия.
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Стали известны результаты конкурса «Мисс Минщина-2020». Мероприятие с участием 72 красавиц проходило сегодня в Борисове и длилось более четырёх с половиной часов.
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