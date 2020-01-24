"Аэрофлот" разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай

Как говорится в заявлении компании, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае перевозчик дает своим клиентам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из КНР: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин.













Предложение распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).





Напомним, в Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.



