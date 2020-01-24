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"Аэрофлот" разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай

24.01.2020 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля, сообщает "Интерфакс".

Как говорится в заявлении компании, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае перевозчик дает своим клиентам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям в/из КНР: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин.



Предложение распространяется в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).

Напомним, в Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.
 
 
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"Аэрофлот" предложил своим пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля, сообщает "Интерфакс".
 
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