ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

24.01.2020 21:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января состоялась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом завода газетной бумаги.

Здесь давно и успешно выпускают другие виды продукции. Используют ее в домостроении. Есть также возможность делать разную упаковку. А ведь это тренд. Уйти от пластика и перейти к экологичной таре.   

Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Надо дать зеленый свет по производству в стране вот этого упаковочного материала и пакетов. Он выпустит, сколько надо. Главное, чтобы был спрос на это, вплоть до запрета производства пластика по отдельным направлениям.

Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 января состоялась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Аэрофлот" разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика