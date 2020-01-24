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Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января состоялась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом завода газетной бумаги.
Здесь давно и успешно выпускают другие виды продукции. Используют ее в домостроении. Есть также возможность делать разную упаковку. А ведь это тренд. Уйти от пластика и перейти к экологичной таре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов
Новости Беларуси. 24 января состоялась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава...
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