Александр Лукашенко: Надо дать зелёный свет по производству в стране упаковочного материала и пакетов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января состоялась рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава государства пообщался с трудовым коллективом завода газетной бумаги.

Здесь давно и успешно выпускают другие виды продукции. Используют ее в домостроении. Есть также возможность делать разную упаковку. А ведь это тренд. Уйти от пластика и перейти к экологичной таре.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо дать зеленый свет по производству в стране вот этого упаковочного материала и пакетов. Он выпустит, сколько надо. Главное, чтобы был спрос на это, вплоть до запрета производства пластика по отдельным направлениям.

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