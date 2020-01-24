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Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

24.01.2020 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

«Химволокно». Там не реализована вторая очередь переоборудования. Как оказалось, правительство и вовсе усомнилось: не слишком ли велики риски – высокая зависимость потенциальной продукции от импортного сырья.  

Возникают вопросы: зачем строили такие планы и как теперь добиться максимальной выгоды?

Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я специально приеду к весне ближе, но там должны быть кардинальные подвижки. Всякая болтовня и размазня по поводу «надо – не надо, сырье, рынки» быть не может. Вы должны четко определиться: откуда сырье, что производим и куда сбываем продукцию.

Александр Лукашенко об интеграции: «Мы не можем быть частью какой-либо страны»

Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 24 января Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может
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