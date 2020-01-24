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Александр Лукашенко о предприятии «Химволокно»: «Там должны быть кардинальные подвижки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.
«Химволокно». Там не реализована вторая очередь переоборудования. Как оказалось, правительство и вовсе усомнилось: не слишком ли велики риски – высокая зависимость потенциальной продукции от импортного сырья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 24 января Президент Беларуси во время рабочей поездки в Шклов не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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