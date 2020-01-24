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Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился предложенным маршрутом.
Область, кстати, не справилась с главным показателем – не достигла заявленного валового регионального продукта. Причины разные.
Губернатор держит ответ по основным промышленным игрокам. «Белшина» планирует модернизацию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился...
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