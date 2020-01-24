Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился предложенным маршрутом.

Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Область, кстати, не справилась с главным показателем – не достигла заявленного валового регионального продукта. Причины разные.

Губернатор держит ответ по основным промышленным игрокам. «Белшина» планирует модернизацию.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой тебе совет: возьми у него наручники, положи директору на стол наручники и скажи ему. Под ту продукцию, которую он произведет и реализует на рынках (он же тебе сказал, что у него есть рынки), мы ему дадим оборотные средства. Он продаст шину – вернет деньги. Понятно? И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может.

Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым



