ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

24.01.2020 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился предложенным маршрутом.

Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

Президент Беларуси о Чехии: «Мы их должны поставить на место – так нельзя относиться к стране»

Область, кстати, не справилась с главным показателем – не достигла заявленного валового регионального продукта. Причины разные.

Губернатор держит ответ по основным промышленным игрокам. «Белшина» планирует модернизацию.

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мой тебе совет: возьми у него наручники, положи директору на стол наручники и скажи ему. Под ту продукцию, которую он произведет и реализует на рынках (он же тебе сказал, что у него есть рынки), мы ему дадим оборотные средства. Он продаст шину – вернет деньги. Понятно? И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может.

Александр Лукашенко: они просчитались: думали, я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым

Президент Беларуси о «Белшине»: И наручники чтобы перед ним лежали. Другого разговора быть не может

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент не ограничился...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сухарево подросток перебегал дорогу на красный и попал под машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика