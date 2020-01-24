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В Беларуси почтят память жертв Холокоста
24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится почтить память жертв Холокоста. Мир оплакивает погибших узников 27 января. Именно в этот день советские войска освободили Освенцим, сообщает «МИР 24».
«Нам важно видеть, что холокост помнят и напоминают следующему поколению. И одна из тех вещей, которые нам очень приятно, – показать тех людей, которые спасали еврейский народ. Это местные жители, которые в опасности своей жизни, проводили такие подвиги», – отметил Алон Шогам. Также в Беларуси пройдет научная конференция, посвященная Холокосту.
Ранее сообщалось, что
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Одним из центральных событий в республике станет присвоение звания «Праведник мира» тем, кто помогал еврейскому народу в страшное время.
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