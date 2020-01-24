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В Беларуси почтят память жертв Холокоста

24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится почтить память жертв Холокоста. Мир оплакивает погибших узников 27 января. Именно в этот день советские войска освободили Освенцим, сообщает «МИР 24».

Одним из центральных событий в республике станет присвоение звания «Праведник мира» тем, кто помогал еврейскому народу в страшное время. Грамоты и медали уже получили 800 белорусов. Еще нескольких героев наградят в понедельник. Их имена увековечат на памятной стене в Иерусалиме. Посол Израиля в Беларуси назвал страну примером сохранения памяти о жертвах холокоста.

«Нам важно видеть, что холокост помнят и напоминают следующему поколению. И одна из тех вещей, которые нам очень приятно, – показать тех людей, которые спасали еврейский народ. Это местные жители, которые в опасности своей жизни, проводили такие подвиги», – отметил Алон ШогамТакже в Беларуси пройдет научная конференция, посвященная Холокосту.

Ранее сообщалось, что в Ереване почтили память жертв Холокоста. Акция прошла в одном из центральных скверов города. К мемориалу жертвам геноцида армянского и еврейского народов принесли цветы активисты еврейской общины, представители ряда посольств и просто неравнодушные граждане. На памятнике на иврите и на армянском выбиты слова «Жить – не забывать». 



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Одним из центральных событий в республике станет присвоение звания «Праведник мира» тем, кто помогал еврейскому народу в страшное время.
 
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