В Беларуси почтят память жертв Холокоста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится почтить память жертв Холокоста. Мир оплакивает погибших узников 27 января. Именно в этот день советские войска освободили Освенцим, сообщает «МИР 24».



Одним из центральных событий в республике станет присвоение звания «Праведник мира» тем, кто помогал еврейскому народу в страшное время. Грамоты и медали уже получили 800 белорусов. Еще нескольких героев наградят в понедельник. Их имена увековечат на памятной стене в Иерусалиме. Посол Израиля в Беларуси назвал страну примером сохранения памяти о жертвах холокоста.

«Нам важно видеть, что холокост помнят и напоминают следующему поколению. И одна из тех вещей, которые нам очень приятно, – показать тех людей, которые спасали еврейский народ. Это местные жители, которые в опасности своей жизни, проводили такие подвиги», – отметил Алон Шогам. Также в Беларуси пройдет научная конференция, посвященная Холокосту.