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Крысиные бега и балет на льду. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно можно будет сходить на балет на льду, а еще посмотреть интерактивный детский спектакль на белорусском языке. Маленьких гродненцев еще зовут в воскресенье в зоопарк, где расскажут о символе 2020 года — крысе, а заодно проведут викторины и конкурсы о грызунах.
Балет на льду «Лебединое озеро» и «Щелкунчик»
В Гродно едет государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Артисты покажут зрителям два своих спектакля — «Щелкунчик» (в 13.00) и «Лебединое озеро» (в 19.00).
Это единственный в мире классический балет на льду, который соединяет традиции школы русского классического балета и фигурного катания. Зрителям обещают чарующую музыку, прекрасную хореографию и волшебную атмосферу сказки.
Интерактивный спектакль «Прынцэса і Базылішак»
В Гродно с новым спектаклем для детей приезжает актер, режиссер и драматург Василь Дранько-Майсюк.
«Прынцэса і Базылішак» — это рассказ о маленькой Мышке-принцессе, которая спасла королевство от страшного великана-людоеда. На спектакль зовут детей от 4 лет и их родителей. Будет интересно!
Развлекательная программа «Конкурс КРЫСАты» в зоопарке
Гродненский зоопарк приглашает детей на развлекательную программу и знакомство с символом 2020 года — крысой. Обещают показать жизнь грызунов, рассказать об особенностях ухода за этими маленькими животными. В программе также конкурсы, викторины и аниматоры. А еще — крысиные бега и состязания среди хомяков и морских свинок.
Хороших выходных!
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В эти выходные в Гродно можно будет сходить на балет на льду, а еще посмотреть интерактивный детский спектакль на белорусском языке. Маленьких гродненцев зовут в...
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