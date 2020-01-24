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Крысиные бега и балет на льду. Куда сходить в Гродно в выходные

24.01.2020 22:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно можно будет сходить на балет на льду, а еще посмотреть интерактивный детский спектакль на белорусском языке. Маленьких гродненцев еще зовут в воскресенье в зоопарк, где расскажут о символе 2020 года — крысе, а заодно проведут викторины и конкурсы о грызунах.

Балет на льду «Лебединое озеро» и «Щелкунчик»


Фото: brestcity.com

Где: Гродненская областная филармония, улица Горновых, 17

Когда: 26 января, 13.00 и 19.00

Сколько: 27,50−42,90 рублей

В Гродно едет государственный балет на льду Санкт-Петербурга. Артисты покажут зрителям два своих спектакля — «Щелкунчик» (в 13.00) и «Лебединое озеро» (в 19.00).

Это единственный в мире классический балет на льду, который соединяет традиции школы русского классического балета и фигурного катания. Зрителям обещают чарующую музыку, прекрасную хореографию и волшебную атмосферу сказки.

Интерактивный спектакль «Прынцэса і Базылішак»

Где: «Цэнтр гарадскога жыцця», улица Кирова, 3

Когда: 26 января, 12.00

Сколько: пожертвование — 5 рублей

В Гродно с новым спектаклем для детей приезжает актер, режиссер и драматург Василь Дранько-Майсюк.

«Прынцэса і Базылішак» — это рассказ о маленькой Мышке-принцессе, которая спасла королевство от страшного великана-людоеда. На спектакль зовут детей от 4 лет и их родителей. Будет интересно!

Развлекательная программа «Конкурс КРЫСАты» в зоопарке


Фото с сайта pixabay.com

Где: Гродненский зоопарк, улица Тимирязева, 11

Когда: 26 января, 12.30

Сколько: входной билет в зоопарк — взрослый — 6,5 рубля, детский — 4,5 рубля

Гродненский зоопарк приглашает детей на развлекательную программу и знакомство с символом 2020 года — крысой. Обещают показать жизнь грызунов, рассказать об особенностях ухода за этими маленькими животными. В программе также конкурсы, викторины и аниматоры. А еще — крысиные бега и состязания среди хомяков и морских свинок.

Хороших выходных!

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В эти выходные в Гродно можно будет сходить на балет на льду, а еще посмотреть интерактивный детский спектакль на белорусском языке. Маленьких гродненцев зовут в...
 
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